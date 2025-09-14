日月潭萬人泳渡9/28登場　75歲馬英九獲准參加

▲2025日月潭公開水域游泳錦標賽暨國際萬人泳渡9月27、28日登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

第43屆日月潭國際萬人泳渡系列活動將於9月27、28日登場，南投縣政府統計將有2萬4736位泳士參加，另由縣府新聞及行政處全力協拍的電影《突破：三千米的泳氣》，以7位視障泳士挑戰日月潭為題材，讓日月潭萬人泳渡首度躍上大銀幕，將於10月3日全台上映。

縣府12日舉辦2025第43屆日月潭國際萬人泳渡系列活動記者會，以精彩的原民舞蹈及活力少女勁舞為活動揭開序幕；副縣長王瑞德除與來賓揭示本屆參與人數，也致贈內政部空中勤務總隊、消防署特種搜救隊、維他露公司、新光人壽等贊助單位感謝狀，立委游顥、縣議員林儒暘、陳宜君、蘇昱誠、南投市長張嘉哲、魚池鄉長劉啟帆、日月潭國家風景區管理處副處長湯維堯、南投縣埔里鎮四季早泳會理事長蔡幸娟都出席。

王瑞德指出，日月潭國際萬人泳渡已邁入第43屆，是台灣歷史最悠久、規模最大的開放水域游泳活動，今年計有2140隊、2萬4736 位泳者參加，其中包括來自35個國家、361位國際泳者，以及130位身障泳士；縣府於泳渡前一天的9月27日，也將與中華民國游泳協會合辦第11屆日月潭公開水域游泳錦標賽，受邀菁英選手成績將作為國手選拔依據。

▲前總統馬英九今年將第12度挑戰日月潭萬人泳渡。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

此外，參加年齡上限也首度自75歲放寬至79歲，並規劃「專案申請」制度：高齡者須檢附健康體檢文件，並由具救生員資格者全程陪游，經早泳會審核通過始得參加，而今年共有10位高齡泳者提出申請、2位合格獲准，包括前總統馬英九，當天預估會有超過5萬人潮湧入日月潭。

《突破：三千米的泳氣》一片則是今年萬人泳渡另一令人感動的亮點，本片除榮獲2025桃園電影節「開幕片」肯定，今天也在南投戲院舉辦特映會；導演安景鴻分享指出，該片由范逸臣、李紫嫣、米可白、李㼈等人主演，泳渡故事透過體育與影視的跨界結合，不僅讓萬人泳渡的內涵更具深度，也讓「同心泳渡」的運動精神感動更多人。