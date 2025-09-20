中台灣好玩卡全新升級　10條台灣好行路線搭到飽+30多項特色遊程

▲南投縣政府推出中台灣好玩卡，助民眾暢遊茶博、賞焰火、抽好禮。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

為促進中台灣觀光串聯效益，南投、苗栗、嘉義3地縣政府共同推出「114年中台灣好玩卡」；南投副縣長王瑞德表示，今年好玩卡將全新升級，持續推出QR CODE乘車套票，打造「食、宿、行、遊、購」一站式整合體驗和更智慧便捷的旅遊新模式，熱情邀請國內外遊客一同探索中台灣之美。

南投縣政府19日舉辦啟動記者會，由王瑞德主持，並當場以手機掃描QR CODE進入購卡程序，示範一機在手即可搭乘台灣好行，快速抵達日月潭、清境、溪頭、竹山等各大景區，並體驗結合優惠電子旅遊套票，整合美食、住宿、遊程、購物、交通等多元領域推出的國際經典套票與深耕特色遊程；交通部觀光署參山國家風景區八卦站主任徐秀芳、苗栗縣文化觀光局科長黃騰達及縣議員蘇昱誠，立委馬文君、縣議員宋懷琳、唐曉棻、林儒暘、蔡宗智等服務處代表也都出席參加。

縣府觀光處指出，「中台灣好玩卡」除持續推出「交通無限暢遊版」3 DAY PASS卡，提供3日內無限搭乘南投10條台灣好行路線，最高可節省5成交通費用，也結合10月世界茶業博覽會及國慶焰火在南投，發行「國慶焰火茶博紀念版限定卡」500張，內含多種專屬優惠組合，限定卡兼具交通便利與收藏價值，數量有限，購買資訊詳情請上中台灣好玩卡官網https://centraltw.funcard.com.tw/查詢。

另中台灣好玩卡也推出日月潭遊湖船票、腳踏車體驗、九族文化村、瑞龍瀑布園區、清境高空觀景步道以及青青草原等30多項國際經典及深耕特色遊程組合，並為10月南投茶博和國慶焰火活動特別規劃「焰火茶博慶典小鎮漫旅」五條深度體驗遊程，包括中寮「山城漫遊—中寮之藝」體驗藍染手作文化、走訪在地景點，親身經歷北中寮創生體驗；南投「走訪三百年南投舊城味」穿越百年舊城時光；草屯「《漫遊草屯·時代風華》深度導覽 × 小鎮生活快閃」認識產業歷史、享受視覺味蕾雙重感官饗宴；中興新村「省府巷弄漫漫行」騎進省府近代史策；名間「媽祖香路．茗間漫行」走讀茶鄉文化、手作品茶餘香。

更多旅遊資訊可上南投旅遊網https://travel.nantou.gov.tw/或「樂旅南投」官方臉書粉絲專頁查詢。