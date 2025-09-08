　
協尋「雙箱黃帽男」！搭捷運爽中商務艙雙人機票　9/30不領就註銷

▲全城協尋「雙箱黃帽男」！他搭捷運爽中「商務艙雙人機票」　9/30不領就註銷。（圖／市府提供）

▲一名頭戴黃色帽子男子今年成為中捷第5000萬名乘客，獲得「商務艙雙人機票」，但領獎期限只到9/30，再不領就將註銷。（圖／市府提供）

記者游瓊華／台中報導

全城協尋！台中捷運公司今天表示，中捷第5000萬名乘客的超級大獎「星宇航空亞洲不限航點商務艙雙人來回機票」，至今仍未有人出面領取，但9月30日的領獎期限步步逼近，中捷再度公布幸運兒特徵，也希望喚醒中獎人的記憶，別讓這趟夢幻旅程就此泡湯。

因該名乘客是持有無記名票卡進站，中捷公司今天也公佈關鍵線索，盼能喚醒這位幸運兒的記憶，幸運兒是在6月9日下午，頭戴一頂鮮黃色帽子、身穿深色上衣，還拉著兩個行李箱，看起來像是在旅行或移動。他持有的電子票證為一卡通，卡號是「35000104351」，當天從舊社站進站，並於下午2點45分在市政府站出站。

中捷公司表示，自從幸運兒誕生後，便透過新聞稿、臉書等多元管道協尋，無奈3個月過去，仍舊音訊全無。官方坦言，若在9月30日前再無人聯繫，這份大獎將依規定註銷資格，直呼「實在相當可惜！」

中捷也提醒民眾，趕快翻出電子票證，檢查一下6月9日是否有搭乘捷運的紀錄，說不定就是那位抽中「商務艙夢幻之旅」的天選之人。

09/07 全台詐欺最新數據

協尋「雙箱黃帽男」！搭捷運爽中商務艙雙人機票　9/30不領就註銷

協尋「雙箱黃帽男」！搭捷運爽中商務艙雙人機票　9/30不領就註銷

