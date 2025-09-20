全裸潛入女鄰居家　陸男「偷走內褲5分鐘」又歸還

▲劉男被拍到全裸潛入女鄰居家。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

上海39歲劉姓男子多次全裸潛入女鄰居的家中，偷走內褲又歸還，並在熱水瓶裡面尿尿。劉男被抓後辯解，女鄰居10年前跟前妻說他的閒話，害他跟前妻分居，兒子還不是親生的，為了洩憤才犯案。

根據陸媒報導，今年4月初，女鄰居偶然發現熱水瓶中倒出的水顏色泛黃並有怪味，於是在家中安裝監視器。一個月後，監視器拍到赤身裸體的劉男潛入她家，在熱水瓶內尿尿。

監視器還拍到，劉男拿著女鄰居放在窗台的鑰匙，打開門入內，取下晾衣架上的內褲後離開，約5分鐘後再次回來，把內褲放回原處。

▼劉男拿走女鄰居的內褲。（圖／翻攝微博）



拍到劉男的的作案過程後，女鄰居報警求助。到案後，劉男供述了自己的犯罪行為，他說，2022年和前妻離婚後，一直沒怎麼聯繫，直到一年後，他接到福建警方的電話，提到要給兒子小劉的爸爸上戶口，讓他非常困惑。

劉男登錄前妻微信後，看到了親子鑒定的相關文件，懷疑9歲的兒子小劉並非親生。

劉男指出，正是因為女鄰居10年前說他閒話，才導致自己和前妻分居兩地，他在上海賺錢養家，前妻回安徽老家，兒子小劉就是在此期間出生的。

劉男說，這幾年他到處都找不到前妻和兒子，再次勾起了負面情緒，繼而遷怒女鄰居。

檢察官指出，劉男利用被害人放在窗台上的鑰匙，多次進入被害人家中拿被害人的內褲自慰，並在被害人熱水瓶中小便，已經嚴重侵害了被害人的生活安寧，行為構成了非法侵入住宅罪，依法可判處三年以下有期徒刑或拘役。