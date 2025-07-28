抓到了！高雄「全裸面罩男」穿透明雨衣逛超商　稱生活壓力大

記者張靖榕／綜合報導

高雄市三民區25歲廖姓男子，27日全身赤裸，頭戴安全帽，身穿透明輕便雨衣，腳踩藍白拖，臉部還戴著僅露雙眼與嘴巴的面罩，走進超商買東西，嚇壞現場顧客。警方調閱監視器追查，當天下午3時將其通知到案，廖男聲稱因生活壓力大，才做出這樣的行為。

事件曝光後引發網友議論。網路社群「社會事新聞影音」貼出一段影片，可見廖男在大豐二路的超商走動，表面上披著一件透明雨衣，雨衣底下卻什麼衣物都沒有，形同公然裸露。他從容走進超商後又步出，還轉頭看向拍攝民眾的鏡頭，神情冷靜，絲毫沒有羞愧感。

▲高雄25歲廖男一絲不掛穿著透明雨衣、帶著全罩式面罩進超商、逛大街。（圖／翻攝自社會事新聞影音）



警方表示，透過監視器還原過程，發現廖男凌晨時分騎乘機車進入附近巷弄後脫光衣物，再穿上透明雨衣「變裝」步行至超商，之後再返回原處穿回衣物離開。警方根據機車車號追查身分，發現行為人是年僅25歲的廖姓男子。

據了解，廖男任職於服務業，面對警方調查時坦承犯行，並辯稱是因生活壓力大才一時衝動做出不當行為。警方訊後將他依涉嫌《刑法》公然猥褻罪移送高雄地檢署偵辦，並強調類似行為已嚴重違反社會善良風俗，不容輕忽。