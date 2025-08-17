女客拿免洗杯接兒尿「留餐廳桌上」　老闆公布監視器公審遭判刑

▲台中一名媽媽拿免洗杯接兒子尿尿，留在餐廳，被店家公審，結果老闆散布畫面遭判刑。（示意圖／達志影像）



記者許權毅／台中報導

台中一名媽媽去年9月帶著4歲兒子跟朋友一起到某螺獅粉店用餐，期間兒子突然想尿尿，該店又沒廁所，該名媽媽拿出自備免洗杯，盛裝兒子的尿液，並留在桌上。蔡姓老闆不滿此舉，用監視器影像截圖發文公審，結果因影像有孩童裸露性器排尿，遭該母報案提告，法院近日處6月刑期、緩刑3年。

起訴書指出，蔡姓老闆在豐原區經營螺獅粉店，去年9月中午，該母帶著4歲兒子與林姓友人到店用餐，跟進店10分鐘，兒子想要上廁所，但該店並無設置廁所，該名媽媽就當眾拿出自備免洗杯，承接兒子排放的尿液，最後杯子留在店家桌上。

事發當下，同行的林姓友人想到，前一天該童疑似也尿在自己車上，拿出手機錄影，藉此拿出懷疑此事。

該店蔡姓店長調閱監視器後，對此深感不滿，把影像截圖發佈在IG、Threads、臉書帳號，其中未公開IG帳號發布之影像並未有馬賽克。男童母親看見後，不滿影像在網路流傳，報警提告。

檢方傳訊蔡姓老闆，坦承有散布本案性影像，但否認犯行，身為餐廳經營者，看到尿尿行為以及杯子放在桌上，當然會有情緒，IG貼文要好友才能看見，主觀上並無犯意。

林姓友人則說，事情跟自己沒有太大關係，是因為前一天小孩尿在車上，不開心，才錄影跟告訴人說，拍完就刪除了。

檢方認為，2人行為均涉及兒少性剝削，雖辯稱均事出有因、正當理由，但仍無礙於構成要件。但考量告訴人任由孩童在公開場合便溺，行為有可議之處，建請從輕量刑。

台中地院審酌，男童母親同意不向林姓友人求償，蔡姓店長已經賠償完畢、當庭致歉獲諒解，且相較於變態或荒誕之犯罪情節，主觀惡性仍有別，犯罪情節尚未到無可寬恕程度，判處2人均有期徒刑6月、緩刑3年。