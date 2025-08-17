　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女客拿免洗杯接兒尿「留餐廳桌上」　老闆公布監視器公審遭判刑

尿，尿尿小童。（圖／達志影像／示意圖）

▲台中一名媽媽拿免洗杯接兒子尿尿，留在餐廳，被店家公審，結果老闆散布畫面遭判刑。（示意圖／達志影像）

記者許權毅／台中報導

台中一名媽媽去年9月帶著4歲兒子跟朋友一起到某螺獅粉店用餐，期間兒子突然想尿尿，該店又沒廁所，該名媽媽拿出自備免洗杯，盛裝兒子的尿液，並留在桌上。蔡姓老闆不滿此舉，用監視器影像截圖發文公審，結果因影像有孩童裸露性器排尿，遭該母報案提告，法院近日處6月刑期、緩刑3年。

起訴書指出，蔡姓老闆在豐原區經營螺獅粉店，去年9月中午，該母帶著4歲兒子與林姓友人到店用餐，跟進店10分鐘，兒子想要上廁所，但該店並無設置廁所，該名媽媽就當眾拿出自備免洗杯，承接兒子排放的尿液，最後杯子留在店家桌上。

事發當下，同行的林姓友人想到，前一天該童疑似也尿在自己車上，拿出手機錄影，藉此拿出懷疑此事。

該店蔡姓店長調閱監視器後，對此深感不滿，把影像截圖發佈在IG、Threads、臉書帳號，其中未公開IG帳號發布之影像並未有馬賽克。男童母親看見後，不滿影像在網路流傳，報警提告。

檢方傳訊蔡姓老闆，坦承有散布本案性影像，但否認犯行，身為餐廳經營者，看到尿尿行為以及杯子放在桌上，當然會有情緒，IG貼文要好友才能看見，主觀上並無犯意。

林姓友人則說，事情跟自己沒有太大關係，是因為前一天小孩尿在車上，不開心，才錄影跟告訴人說，拍完就刪除了。

檢方認為，2人行為均涉及兒少性剝削，雖辯稱均事出有因、正當理由，但仍無礙於構成要件。但考量告訴人任由孩童在公開場合便溺，行為有可議之處，建請從輕量刑。

台中地院審酌，男童母親同意不向林姓友人求償，蔡姓店長已經賠償完畢、當庭致歉獲諒解，且相較於變態或荒誕之犯罪情節，主觀惡性仍有別，犯罪情節尚未到無可寬恕程度，判處2人均有期徒刑6月、緩刑3年。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
440 1 7085 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／9縣市大雨特報！　下到深夜
快訊／大雷雨襲2縣市「防冰雹」　警戒範圍曝
普丁健康出狀況？　「雙腿詭異抽動」影片瘋傳
富邦啦啦隊女神出國脫了！　超兇上圍震撼4.3萬人
內閣改組考慮納藍白、效仿阿扁小英時代？　賴清德反應曝
黃國昌邀賴清德辯論核能　批：民進黨怯戰、像山頂洞人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女客拿免洗杯接兒尿「留餐廳桌上」　老闆公布監視器公審遭判刑

墾丁森林遊樂區路段大面積陷方　墾管處曝原因

嘉義民和國中棒球隊國道車禍8傷　重傷球員「拔管可自主呼吸」

土城77歲兒刺死94歲母　高大成：不執行死刑已對社會產生危害

貢寮「金銀島」浮潛消暑遭浪捲　2女遇漁船作業幸運獲救

桃市義消特搜詹雅筑登山罹難　多次參與山難救援...同仁難過不捨

與77歲兒長期不睦！土城94歲婦遭砍傷重不治　檢警相驗查死因

方向燈打了就彎！高雄休旅車右轉撞機車　四輪、二輪大爺掀戰

爬過2輪百岳…2登山老手魂斷南三段！獨活8歲童嚇壞無法還原經過

快訊／墾丁往社頂公園方向公路坍方！「兩台車面積」崩了　警急管制

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【富邦三本柱合體】 #李珠珢 #李雅英 #南珉貞 C位牛仔吊帶太犯規啦❤

【《台灣尚勇》紅到日本】高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

李多慧在台願望+2 「買車＋獲得台灣身分證」

日本妹走繩超厲害！扮 #約兒 繩上跳躍 #間諜家家酒 #走繩 #Slackline

孫燕姿高雄開唱！憶當年兩座金曲獎

【尖銳提問轟炸】記者狂問會停止殺害平民嗎？普丁反應曝光

【雙普會】川普普丁微笑握手！川普邀普丁共乘美國總統座車「野獸」

【颱風天揪夜唱】剛嗨完！24歲女騎回家 猛撞車尾人沒了QQ

「從片場帶回什麼紀念品」 玄彬放閃回：孫藝真＞＜

女客拿免洗杯接兒尿「留餐廳桌上」　老闆公布監視器公審遭判刑

墾丁森林遊樂區路段大面積陷方　墾管處曝原因

嘉義民和國中棒球隊國道車禍8傷　重傷球員「拔管可自主呼吸」

土城77歲兒刺死94歲母　高大成：不執行死刑已對社會產生危害

貢寮「金銀島」浮潛消暑遭浪捲　2女遇漁船作業幸運獲救

桃市義消特搜詹雅筑登山罹難　多次參與山難救援...同仁難過不捨

與77歲兒長期不睦！土城94歲婦遭砍傷重不治　檢警相驗查死因

方向燈打了就彎！高雄休旅車右轉撞機車　四輪、二輪大爺掀戰

爬過2輪百岳…2登山老手魂斷南三段！獨活8歲童嚇壞無法還原經過

快訊／墾丁往社頂公園方向公路坍方！「兩台車面積」崩了　警急管制

騎軍旗動作挨批　李珠珢、南珉貞現身道歉：沒有惡意會反省

台北「3座滑冰+滑輪場」秒消暑！特色、優惠價格一次看

李連杰驚傳生病住院！　虛弱躺病床：又經歷無常試煉

霍建華首拍大陸短劇！全劇僅7.6小時　「超瘋演技」網看呆：以為拍電影

談陽念祖註冊狀況　葉君璋：看能不能激發「鬥志」

大全聯刷卡縮水第一槍！玉山銀取消現金回饋　10／15生效

買房「會一次到位嗎？」　網曝1關鍵點頭：真的很累

屢被點名下台「遭指當部長為名利」　邱泰源：我從不care

買菜「論顆、論斤」哪種便宜？他曝老闆小心機：成本早就算好了

女客拿免洗杯接兒尿「留餐廳桌上」　老闆公布監視器公審遭判刑

日本妹走繩超厲害！扮 #約兒 繩上跳躍 #間諜家家酒 #走繩 #Slackline

社會熱門新聞

女員工提離職慘遭性侵2次！老闆賠償不認罪

桃警動員上百員警「雷霆除暴」掃蕩　密室逮泰籍辣妹坐檯

土城逆倫命案！妻洗完澡見母子倒血泊崩潰

「跟麒麟交合才能斬鬼」！她被載到摩鐵性侵3次拍片

新北死亡車禍！女騎士遭逆撞傷重亡

即／土城逆子砍媽媽再自殘　母親送醫不治

侵權50億「天堂」私服被抄　4嫌GG了

性侵小姊妹「從國小到大學」繼父判刑

新北女包包鬆脫沿路噴鈔票！騎士狂撿

女墜北宜深谷逃死　3天後卻命喪火場

南山段2死！網曝阿公是近300岳高山嚮導

台中阿北開車起步撞機車　騎士頭骨粉碎不治

可樂可樂安山山難！8歲童報案獲救　阿公亡

東湖1男超市亮刀　警壓制遭砍濺血

更多熱門

相關新聞

台中阿北開車起步撞機車　騎士頭骨粉碎不治

台中阿北開車起步撞機車　騎士頭骨粉碎不治

台中市龍井區中華路一段昨晚發生一起死亡車禍，一名王男駕車從路邊起步，結果撞上直行的一名王姓騎士，王男當場血流不止，且頭部遭到重創、頭骨粉碎，被緊急送往醫院搶救後，仍宣告不治死亡。

鎖定「台灣感性」旅遊風　台中觀光團赴韓招手

鎖定「台灣感性」旅遊風　台中觀光團赴韓招手

妹子KTV喝醉遭撿屍！男分享心得下場慘

妹子KTV喝醉遭撿屍！男分享心得下場慘

搶商機！雞湯專賣店進中醫大商圈

搶商機！雞湯專賣店進中醫大商圈

霧峰「初霧地酒文化節」登場

霧峰「初霧地酒文化節」登場

關鍵字：

台中免洗杯尿尿兒童判刑老闆公審

讀者迴響

熱門新聞

菲選美皇后遭綁架　4天後遺體漂浮在海上

妻遊日腦出血砸255萬救援　網齊推1保險

「韓籍啦啦隊女神」騎軍旗惹議　道歉認不懂台禁忌

23歲男「皮膚差」確診糖尿病！醫見2致命習慣搖頭

今變天！　「下最大」地區曝

鬼門開倒數！　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

女員工提離職慘遭性侵2次！老闆賠償不認罪

蔡依林「晚上9點半就睡覺」！實測3天成效超猛　

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

郭台銘現身了！打高爾夫球「白髮近況曝光」　

AJ哥公開切割賓賓哥！直播崩潰揭家人遭恐嚇

桃警動員上百員警「雷霆除暴」掃蕩　密室逮泰籍辣妹坐檯

電梯3房租不出去「房東降3000元」仍沒用！內行曝原因

股價漲8成「下一座護國神山是它！」財經達人點2關鍵

土城逆倫命案！妻洗完澡見母子倒血泊崩潰

更多

最夯影音

更多

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【富邦三本柱合體】 #李珠珢 #李雅英 #南珉貞 C位牛仔吊帶太犯規啦❤

【《台灣尚勇》紅到日本】高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

李多慧在台願望+2 「買車＋獲得台灣身分證」

日本妹走繩超厲害！扮 #約兒 繩上跳躍 #間諜家家酒 #走繩 #Slackline

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面