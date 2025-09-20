沒選黨主席！朱立倫昔遭諷「精算師」　前藍委：他在印證自己的改變

▲國民黨前立委陳學聖。（資料照／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨主席朱立倫雖多度表態要交棒黨主席一職，但仍遭黨內同志質疑，是在「以退為進」，實則處處為己「精算」，然而，隨著參選人19日登記作業截止後，前藍委陳學聖今（20日）在社群平台發文表示，朱立倫真的沒選，他在印證自己的改變，若真的還有「精算」，就是在精算努力找出最好的國民黨續任黨主席，罵名就任由他去。

陳學聖表示，昨日是國民黨主席選舉登記截止日，大家都聚焦在有哪些人參選，卻忽略了一件事，也就是朱立倫真的沒選了，陳學聖點出，當朱立倫表示不續任黨主席時，幾乎沒有人相信，還有一大堆人打賭，認為朱立倫是在「以退為進」，又在精算了。

更特別的是，陳學聖強調，朱立倫直接點名希望盧秀燕接任，是眾望所歸之人，結果被罵到臭頭，認為朱立倫太狠，在「將軍」盧秀燕，逼盧秀燕表態，一切都只是圖自己的利益。

陳學聖說，後來朱立倫則為一些人「開綠燈」，讓這些人可以有參選黨主席的資格，結果又被罵在搞「家天下」、「指定接班」，總之，在這些人眼裡，朱立倫就是要緊緊抓權不放。

然而陳學聖不解，等到一群人搶登記黨主席，足可以組織一支棒球隊，好事之徒卻仍不放過譏嘲，說朱立倫就是要搞亂局面，以便亂局中，大家為求安定，只好由朱立倫續任，仍是「以退為進」，仍是處處為己的「精算師」。

陳學聖透露，實際上，823大罷免之後，他就已經知道朱立倫不選，很多政治人物在意的事，朱立倫早已經放下，只是不說，也不求人知，但就如過去的風風雨雨，一切仍須等待印證。

陳學聖說，在昨日黨主席登記截止後，朱立倫真的沒選，朱立倫在印證自己的改變，若真的還有「精算」，就是在精算努力找出最好的國民黨續任黨主席，罵名就任由他去。

最後，陳學聖呼籲，黨主席這個工作真的吃力又不討好，他寄望已經登記參選的候選人們，都能好好擘劃出黨的未來，不負眾人所望，所以，就加油吧！