為「台北2026世界郵展」暖身　中華郵政董座率團前進首爾宣傳

▲中華郵政董座王國材率團赴首爾舉辦「台北之夜」，為「2026世界郵展」在台北暖身。（圖／中華郵政提供）

中華郵政公司董事長王國材率團赴首爾參加韓國世界郵展，展售台灣精美郵票及特色郵品，並於9月19日晚間舉辦「台北之夜」宣傳活動，國內外約350位集郵和郵商單位嘉賓出席，現場座無虛席，以台灣獨特魅力為「台北2026世界郵展」揭開序幕。

中華郵政董事長王國材表示，2026年適逢中華郵政130週年，世界郵展將於11月20日至25日在台北世界貿易中心盛大舉辦。

王國材指出，明年郵展主題為「創新∞永續」，將結合數位科技與環保理念，呈現文化與科技、傳統與創新交融的國際盛會。他期望透過「台北2026世界郵展」延續全球集郵情誼，並讓各界共同見證集郵界的高峰盛會。

▲中華郵政董事長王國材。（圖／中華郵政提供）

駐韓國台北代表部大使丘高偉致詞指出，「台北之夜」為「台北2026世界郵展」的暖身，象徵明年盛會正式起跑，誠摯邀請全球嘉賓2026年齊聚台北，感受台北熱情與魅力。

中華集郵團體聯合會榮譽理事長陳友安表示，「台北2026世界郵展」將是一場令人難忘的國際盛會，屆時全球郵友將齊聚台北，欣賞珍稀郵品並交流集郵心得，期盼國內外郵界踴躍參與，讓台北再度成為國際集郵焦點。

FIP會長Prakob Chirakiti回顧十年前舉辦的「台北2016世界郵展」，強調該展在國際郵展史上的重要地位，呼籲各會員國積極參與、提名展品與委員，攜手打造更勝以往的世界郵展。

「台北之夜」為「台北2026世界郵展」揭開序幕，活動將在台北世貿一館熱鬧展開，王國材也於現場邀請全球郵政及集郵界人士於2026年齊聚台北，見證這場國際級盛會。