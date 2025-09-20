北韓「敵對兩國論」納入憲法？最高人民會議登場　金正恩發言受矚

▲北韓最高領導人金正恩2024年1月15日在最高人民會議上發表施政演說。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）今（20）日召開第14屆最高人民會議第13次會議，外界關注其最高領導人金正恩是否將在會上發表施政演說，以及北韓是否會將其先前稱南北關係為「最敵對的兩國關係」的立場納入憲法，重新定義南北韓關係。此次會議亦將審議多項法律，包括糧食管理法、智慧財產權法，以及討論城市經營法的執行進度。

根據南韓媒體《News1》引述北韓官方消息，北韓最高人民會議第14屆第13次會議預計20日召開。這一安排早在8月29日由最高人民會議常任委員長崔龍海主持的第14屆27次全體會議上確定。會議除了法律審議外，也可能針對北韓憲法進行修訂，尤其是將南北韓關係界定為「敵對的國與國」內容是否納入憲法，成為外界關注焦點。

事實上，金正恩早在2023年12月的勞動黨全體會議上，首次將南北韓關係定義為「交戰中的兩個敵對國關係」，並於2024年1月15日的最高人民會議施政演說中指示修憲，要求在憲法中新增領土、領海、領空條款，明確主權範圍，刪除所有與統一相關的論述。

然而，至今已過1年9個月，北韓仍未正式對外公布憲法是否完成修訂，外界推測可能尚未修憲，或修憲後未對外公開。

支持憲法尚未修訂的觀點，也可從北韓朝鮮勞動黨副部長、金正恩的胞妹金與正8月14日公開談話中獲得印證。她表示，「我們對作為美國忠實走狗與同盟國的韓國，完全沒有改善關係的意願。這一最終立場和觀點，將會固定在我們的憲法中。」由此可見，北韓仍尚未完成修憲。

此外，金正恩是否在此次會議發表施政演說，也是觀察重點。回顧過往，金正恩在2023年10月及2024年1月舉行的兩次會議（第14屆11、12次會議）均未發表演說，而在此之前的會議中，他曾針對南北韓關係與核武政策發表過大規模演說，具有高度政治象徵意義，因此外界將特別關注他是否針對南韓或美國表態。

值得注意的是，即便在9月9日北韓建政77週年時，金正恩的演說仍僅停留在「效忠祖國」的宣示層面，缺乏政策性訊息。因此，如果他在今天的最高人民會議上發表施政演說，無論是闡明針對南韓的立場，或是針對美國的外交訊息，都將成為外界解讀北韓未來政策方向的重要依據。