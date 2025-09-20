台鐵票價上漲！　桃園市議員黃敬平要求市府調高敬老愛心卡補助

▲桃園市議員黃敬平要求市府調高敬老愛心卡補助。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

因應台鐵票價平均漲幅26.8%，各縣市紛紛調高敬老卡補助額度。桃園市議員黃敬平等多名議員，19日在市議會臨時會提案，呼籲市府應調高補助30點上限，桃園市副市長蘇俊賓表示有討論試算過，也擔心有未達平均使用點數或使用排擠效應等不同情況。

「政策應該要有感，而不是隔靴搔癢！」黃敬平認為，敬老愛心卡搭乘台鐵單趟次補助，目前統計平均只用了19點，還不到補助長者的30點，那是因限額補助不符需求、折抵有限，導致未能發揮拋磚引玉、帶動民眾踴躍使用的效應，但市府不應倒果為因，把「使用率低」當成不用調整的理由。

黃敬平詢及若增加補助點數，交通局估算可以再增加編列多少經費？蘇俊賓說，目前補助30點編列預算為4千多萬元，若再增加補助15點、變成45點，將再增加2千萬元。

黃敬平表示，補助政策可以有彈性，希望市府正視民意，站在民眾的立場考量，當物價上漲，桃園市也應與時調整反映，否則鼓勵長者外出通勤使用的美意大打折扣，又拿新北市也未調整僅補助30點來比較，卻忽視台北市補助150點，連新竹市補助都有600點，等於桃園市「比低不比高」，顯示桃園市在社福補助的退縮、裹足不前，非進步城市的作法。

黃敬平指出，敬老愛心卡點數補助預算，113年度編列3.9億元，114年度提高至4.48億元，逐年提高，他呼籲市府要針對台鐵搭乘補助30點上限的部分提高調整，儘速於今年底前審查明年度預算規劃時研議，提出具體方案，不要僅以滾動檢討帶過，才能真正發揮社會福利的價值。