南投敬老愛心卡服務計程車隊5+2　7／1上線長輩刷卡搭車更方便

▲南投縣敬老愛心卡搭乘計程車擴大服務，長輩刷卡搭車更方便。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府辦理敬老愛心卡擴大搭乘計程車刷卡服務，近期再新增2家特約計程車隊，預計7月起提供服務，屆時服務輛數可增加333輛，達到7車隊、4037輛，其中新增的干城衛星車隊163輛，主要以整合縣內計程車加入為目標，到6月底至少可增加75輛的縣內計程車提供服務。

縣府於17日邀請新增的五權交通事業股份有限公司台中衛星車隊、干城衛星車隊，在縣民廣場測試行計程車刷卡機，並邀請鄰近社區長輩持敬老愛心卡、實際刷卡搭乘計程車，親自體驗計程車接送服務，實際驗證確認特約車隊能正常使用刷卡機，預計7月1日能正式上線提供民眾刷卡搭乘。

縣府表示，自111年12月1日起，由台灣大車隊、大都會車隊、怡美車隊、永隆車隊、和泰移動YOXI車隊等5家特約車隊、3704輛計程車，開始提供敬老愛心卡刷卡服務，統計至今年5月底止，已提供2萬7495趟接送服務；老人家刷敬老愛心卡搭計程車，1天最多4趟，每趟車資最高補助85點（元）。

縣府社會及勞動處長林志忠指出，縣府積極努力增加本縣計程車業者投入敬老愛卡刷卡搭乘服務行列，因此特別委託干城衛星車隊協助整合全縣有意願計程車業者，無論是車行或個人計程車，只要完成刷卡機設備裝設，即可投入敬老愛心卡刷卡服務。