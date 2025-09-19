郭祿食品暨日勝機構捐贈中秋禮品　感謝消防弟兄守護市民

▲郭祿食品(中)暨日勝機構(左)聯合捐贈中秋禮品。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

秋節前夕，桃園市「郭祿食品及日勝機構」、19日於市政府消防局聯合捐贈1,900份禮盒，表達對消防同仁的肯定與支持。代表受贈的副市長蘇俊賓除頒贈感謝狀並表示，「郭祿食品及日勝機構」連續11年於秋節致贈消防局同仁禮盒，消防同仁將會將企業愛心轉化為守護力量，持續堅守崗位保護市民生命財產安全。

蘇副市長感謝消防同仁全年無休守護市民安全，無私奉獻令人敬佩。近年市府除積極推動救災安全外，更將重心放在火災預防，成效顯著。桃園市火災發生率已降至歷年低點，其中工廠及倉儲火災更創下10年來最低紀錄，顯示桃園在消防安全上成績亮眼。

▲郭祿食品暨日勝機構聯合捐贈中秋禮品，感謝消防弟兄守護市民安全。（圖／市府提供）

郭祿食品董事長郭祿表示，很榮幸能代表公司向全體消防同仁致上最深敬意，同時也感謝日勝機構共同參與公益行列，感謝消防同仁日夜守護市民，為社會帶來安全與安定，祝福所有消防同仁每次出勤都能平安完成任務。

日勝機構首席顧問張世樟表示，很榮幸能在中秋佳節前夕到消防局為同仁加油打氣，十分敬佩消防人員全年無休、24小時待命的無私奉獻精神，他並代表董事長劉勝龍捐贈物資與禮品，向偉大的消防同仁表達誠摯感謝。

消防局指出，郭祿食品是桃園知名老牌餅店，多次獲選本市十大伴手禮，103年更榮獲台灣百大伴手禮；日勝機構則是在地深耕的建設公司，長期支持社會公益。包括：市議員林政賢、市府消防局長龔永信、桃園區副區長邱創正、郭祿食品公司董事長郭祿、日勝機構首席顧問張世樟等均一同出席。