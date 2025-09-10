　
地方 地方焦點

開學遇疫情挑戰　雲林縣校園獲千瓶洗手乳防護

▲耐斯、饗賓及全香堂基金會共同推動校園防疫，讓洗手成為全民生活態度。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲耐斯、饗賓及全香堂基金會共同推動校園防疫，讓洗手成為全民生活態度。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為守護師生健康並強化校園防疫，耐斯企業股份有限公司、饗賓餐旅事業股份有限公司及全香堂刀煮文藝基金會共同捐贈1,000瓶洗手乳，支持雲林縣校園衛生防疫，該批物資將由衛生局及教育處共同辦理分配，送至學校及幼兒園使用，期能發揮最大效益。

今（10）日上午於虎尾國小舉辦捐贈儀式，由耐斯公司研究所所長周維文及饗賓公司副部長王淑仲共同捐贈，副縣長謝淑亞代表受贈，同時與小朋友們一同示範衛教「內、外、夾、弓、大、立、腕」洗手七步驟。
 
副縣長謝淑亞表示，感謝企業善舉，展現公私協力守護學童的決心，開學期間正值腸病毒好發季節，而流感及新冠疫情亦不可輕忽，企業捐贈洗手乳提供學童每日落實手部的衛生，讓校園更安全。

副縣長謝淑亞說，無論是大人、小孩平時皆應做好咳嗽禮節、正確勤洗手等措施，尤其在「吃東西前、看病前後、接觸幼兒前、上廁所後、擤鼻涕後」等時機，更要確實做到「內、外、夾、弓、大、立、腕」洗手七步驟，才能大幅降低腸病毒、流感與各類呼吸道及腸胃道傳染病的感染風險。

謝淑亞也提醒家長與學校加強衛教，特別是幼兒及學童，務必養成勤洗手的習慣。最後呼籲全體鄉親一同守護校園安全，讓孩子在乾淨、健康及友善的環境中快樂成長，縣府也將持續推動衛生教育與健康促進，讓洗手成為全民共同的生活態度。
 
耐斯公司研究所所長周維文表示，勤洗手是最簡單、最有效的防護方法，今天耐斯公司送出優質的加氛抗菌洗手乳，也就是送健康，希望保衛雲林縣小朋友的身體健康。

饗賓公司副部長王淑仲表示，饗賓集團、全香堂基金會及耐斯公司共同捐贈1000瓶洗手乳，目的就是希望小朋友一定要記得勤洗手，尤其現在諾羅病毒跟腸病毒這麼猖狂的情況下，大家一定要記得勤洗手，守護好我們的健康。

▲耐斯、饗賓及全香堂基金會共同推動校園防疫，讓洗手成為全民生活態度。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲副縣長與小朋友們示範「內、外、夾、弓、大、立、腕」洗手七步驟，提倡正確衛生習慣。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


劉建國協調若瑟醫院長照大樓用地　推動兒童早療資源升級

雲林縣人口老化速度全國前段班，長期照顧需求迫切。服務在地超過70年的天主教若瑟醫院，因應長者照護需求，規劃興建長照大樓，但因土地承租程序未完成，恐影響衛福部核定期限內的相關作業。

15藍白首長為地方財源請命　王惠美喊：補助款少了92億

雲林文旦、香蕉裝櫃新加坡　展現台灣農產國際競爭力

22秒打17個巴掌！廣西女學生霸凌 9名加害者送矯正教育

羅一鈞當疾管署長首重人才培育　將送防疫醫師赴非洲考察

