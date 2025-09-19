快訊／新北五股熱飆39.4度　8縣市「高溫警示」

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對8縣市發布高溫警示，天氣高溫炎熱，今（19）日白天新北市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、桃園市、台中市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣為黃色燈號，請注意。

根據氣象署觀測，今日最高溫出現在新北五股，下午2時來到39.4度；樹林、三峽也有37.6度以及37度。今日高溫排行前10名，都在36度以上。

高溫資訊(橙色)

影響時間：19日白天

＊高溫橙色38燈號：新北市

＊高溫橙色36燈號：台北市、桃園市、台中市

＊高溫黃色燈號：新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣

▲氣象署高溫警示地圖。（氣象署提供）

根據氣象署預報，今日受米塔颱風外圍雲系影響，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島偶有短暫陣雨出現，尤其東南部地區及恆春半島雨勢較明顯些，而其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，且對流發展旺盛易有短延時強降雨，桃園至台南地區及高屏山區局部有大雨發生的機率。

溫度方面，東半部高溫31、32度，西半部高溫33至35度，沒下雨時仍感受悶熱。



資料來源：氣象署