星港台學者匯聚新加坡　暢談當AI遇上東方智慧

▲當人工智慧遇上東方智慧——如何建構AI 時代的人文價值。（圖／主辦方提供，下同）

大陸中心／綜合報導

AI愈來愈像人，它會產生自我意識嗎？面對撲面而來的技術洪流，人類該如何自處？或許，答案就藏在東方智慧的基因裡。新加坡、香港、台灣學界9/18日邀請來自學術、產業與政策領域的講者，分享當人工智慧遇上東方智慧時，如何為人類領航、驅動未來。

由香港中國經濟文化發展促進會、兩岸互聯網+發展協會、梅花媒體集團、及新加坡科技設計大學等主辦的新加坡、台灣、香港三地論壇「當人工智慧遇上東方智慧——如何建構AI 時代的人文價值」，18日在新加坡國家美術館登場。台灣方面有前台中市長胡志強、梅花媒體集團董事長王綽中等參加。

開幕致辭的香港高柏資本控股集團主席盧業樑以「大道之行，天下為公」為題，表示對人民「安居樂業」的追求與不懈的努力，正是儒家文化大同社會的中心思想。他當場以粵語誦讀《禮記》中的〈禮運大同篇〉，這段跨越數千年的文字，凝聚著中華文化的核心價值，也就是儒家「以仁為本」的人文關懷。

今年5月盧業樑結識新加坡科技設計大學校長方國光，兩人談到，新加坡、台灣、香港，同是以華人為主的經濟體，曾並肩閃耀於「亞洲四小龍」之列，引領亞洲經濟浪潮。如今全球正經歷被譽為「第四次工業革命」的科技文明轉型，效率與利益至上的AI演算邏輯，遇上東方智慧，會碰撞出怎樣的火花？而以天下大同、和諧共生為本的東方傳統價值觀，能否與西方「物競天擇，弱肉強食」為核心的AI實現和諧共存？中華智慧，是否可做為科技發展和人性之間的平衡點？這正是舉辦本次論壇的初衷。

此次論壇除了新加坡國家研究會基金主席、新加坡前副總理王瑞杰特地致詞，另也邀請四位講者：包括英偉達高級資料科學家張家駿，從AI的技術前沿，看AI的潛力與局限；香港教育工作者聯會副會長、現任立法會議員鄧飛，也特地錄影，提醒AI發展中的倫理問題，例如今年有美國青少年經由AI教導而自殺，又如AI如果應用在軍事上，由AI做軍事決策，會有怎樣的可怕情景？鄧飛舉1962年古巴危機為例，如果當年不是美國和蘇聯領導人在最後一步克制住了，如果當年是AI做決定，是否現在世界早已是一片廢墟？

第三位講者是新加坡科技設計大學兼職教授顧凌雲，他在國際期刊上發表多篇關於人工智慧的論文，在美國與中國擁有51項發明專利，擅長將學術研究與商業實踐相結合，今天演講的題目是「儒家思想與以人為本的設計：AI時代的人類角色再定義」。

最後來自台灣的亞太綜合研究院院長湯紹成則提出，若能善用AI，人類可以想像一種「AI數位大同」，用AI技術可建構、實現類似《禮運大同篇》描述的和諧社會。