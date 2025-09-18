美英科技合作關鍵一步！川普與施凱爾簽下數十億美元科技協議

▲川普與施凱爾簽下價值數十億美元的科技合作協議。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

美國總統川普赴英進行國是訪問，不僅獲得二度國是訪問殊榮，更與英國首相施凱爾（Keir Starmer）共同簽署跨大西洋科技合作協議，價值高達數十億美元，為行程劃下重點。此舉搭配美企宣布的鉅額投資，被視為是對英國科技與人工智慧產業的高調支持。

綜合外媒報導，在此次一系列投資案中，倫敦資料中心新創Nscale意外成為焦點。晶片大廠輝達（Nvidia）宣布將投資5億英鎊（約6.8億美元），並與ChatGPT開發商OpenAI合作，攜手Nscale在英國推動「Stargate」計畫，該項AI基礎建設被視為川普力挺的重要成果之一。

微軟也公布重大承諾，計畫於2028年前在英國投資300億美元，其中一半資金將用於雲端運算與人工智慧基建。計畫內容包含與Nscale合作建置全國最大超級電腦，搭載逾2.3萬顆先進GPU晶片，進一步鞏固美企對英國AI發展的長期布局。

這份跨大西洋協議與投資，不僅象徵美英科技合作邁出關鍵一步，也為川普的訪英行程增添亮點。外界認為，相關計畫落地後，將有助提升英國在全球AI產業的戰略地位，並加強雙方在新興科技領域的聯盟基礎。