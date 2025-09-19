快訊／8點檔臨演疑縱火燒家！害鄰居1家4口嗆傷...回現場遭活逮

記者邱中岳／台北報導

北市文山區木柵路三段一處民宅，19日上午7時許突然起火燃燒，火勢之大波及隔壁2棟房舍，導致一家四口嗆傷送醫救治，根據現場民眾指出，起火燃燒的屋主有縱火嫌疑，在起火後離開現場，警方在現場埋伏，等屋主返回住處上前將人帶到案。

▲57歲趙男曾是八點檔臨演，又喬裝成金髮妹偷車，4個月後又涉縱火被逮。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，19日上午7時許，北市文山區木柵路三段一處2層樓民宅突然竄出濃烈火勢，警消獲報後立刻到場救援，現場火勢很快蔓延，導致隔壁的2處房舍也連帶遭到波及，造成其中一家四口受到嗆傷，送往萬芳醫院救治。

被波及的民眾表示，起火房舍的57歲趙姓屋主，可能有縱火嫌疑，警方也發現，趙姓男子在起火之後，就丟下機車徒步離開住處，往台北市方向逃逸，最後身影出現在忠孝新生附近。

警方也派人在趙姓男子家附近埋伏，直到19日下午2時許，趙男返家時立刻上前將人控制，並且直接將趙姓男子帶回偵訊，也將釐清是否為縱火。

警方指出，因為住宅為鐵皮構造房舍，所以火勢蔓延相當迅速，連帶波及旁邊的2處房舍，其中一戶共計有一名37歲男子、38歲女子以及2歲男童、5個月大的女童等一家四人有輕微嗆傷，最後警消緊急將火勢撲滅，所幸並未造成人員傷亡。

據了解，趙姓男子傳聞曾經在八點檔劇組裡擔任臨時演員，且還在5月間，喬裝成金髮女子，跑到住家附近偷取機車，得手後還將機車騎到新北市企圖躲避警方追緝，最後棄置在路邊後躲進暗巷，最後還原成本人樣貌離開。