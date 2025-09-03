吃不到美乃滋爆氣！男子買汽油燒了咖啡廳

▲西班牙1男子因為餐廳沒有提供美乃滋而縱火 。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者楊庭蒝／綜合報導

西班牙南部塞維亞省洛斯帕拉西奧斯鎮（Los Palacios y Villafranca）日前發生一起離譜的縱火事件。一名五十多歲男子因餐廳沒有提供美乃滋，情緒失控竟購買汽油潑灑點燃，所幸店員及時滅火，未釀成傷亡，僅造成財物損失。

事件發生在8月20日。當時男子與兒子前往當地一家咖啡廳，點了兩份三明治後多次向店員詢問是否能提供美乃滋，但皆得到「沒有」的回覆。男子當場氣憤離開，隨後到附近加油站購得約1.5公升汽油，再度回到店內。當他再次確認仍沒有美乃滋時，怒火全面爆發，竟將汽油潑灑在吧台並點火。

當時店內幾乎坐滿顧客，烈焰瞬間竄起引發驚慌，眾人爭相逃離。情況危急之際，店員冷靜使用滅火器迅速控制火勢，避免造成更嚴重的災難。

警方指出，整起事件中唯一的傷者就是縱火男子本人，他在逃離現場時燒傷了左手，隨後遭到逮捕。目前該男子已被拘留，等待法院進一步審理。

店家事後表示，這場縱火宛如黑色幽默電影情節般不可思議，但仍對員工臨危不亂的處置深表感謝。火災造成約9,500美元（約新台幣29萬元）的財物損失。