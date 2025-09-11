飯店大亨800萬遊艇被燒掉！29歲女幹的　心情不好酒後燒船洩憤

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新園鄉光復路邊艘遊艇今(11)日凌晨疑遭縱火，轄區的東港警分局獲報調閱監視器，循線逮捕涉嫌的29歲陳姓女子到案，陳女到案後表示，承認心情不好喝酒後放火燒船。

▲東港警分局逮獲涉嫌縱火燒遊艇的陳姓女子。圖／記者陳崑福翻攝）

東港警分局轄內新園鄉光復路段於11日凌晨3時30分許發生遊艇火災，消防人員迅速前往撲滅火勢，東港警分局同步啟動調查，立即調派警力調閱周邊監視器清查是否有可疑人車，經檢視相關畫面後，發現1名形跡可疑女子於案發前在附近徘徊，持續擴大調閱查知身分並確認犯罪行為後，立即於6時許前往查緝，將涉案陳姓女子帶回偵辦，將於調查完畢後依刑法公共危險罪移送屏東地方檢察署偵辦。

回顧這起案件，屏東縣政府消防局於(11)日03時32分受理警察局110轉報於新園鄉光復路附近發生停放陸地小型遊艇火警案，派遣新園分隊2車4人、東港分隊4車8人、佳冬分隊1車2人、林邊分隊2車4人及第三大隊2車3人共計11車19人由第三大隊副大隊長胡淞銀帶隊前往指揮，並通知海巡署、環保局。

救災車輛到達現場後立即佈水線搶救，現場為一艘停放路面上之小型遊艇起火燃燒，並加派重機具怪手協助滅火，04時20分火勢控制，05時48分火勢撲滅，無人員受傷，但整艘遊艇已付之一炬。

據了解這艘小型遊艇新船市價逾800萬元，船主是1位經營飯店的業者，由於另造大型新艇，1年前委託出售舊艇，並把舊艇放在路邊，不料11日凌晨這場大火被燒毀。

轄區的東港警分局進行調查，發現這場火警疑似有人為縱火，調閱監視器在發現陳姓女子涉案，3小時內將她逮獲。據了解，女子住在附近，和船主並不認識，她應訊時承認放火燒船，表示自己心情不好，才會在喝酒後犯案。