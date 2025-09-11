疑被縱火！飯店老闆賣船「半夜1把火」800萬豪華遊艇全燒光

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新園鄉光復路今(11)日發生遊艇火警，現場火勢猛烈，情況危急，消防局立即動員新園等消防分隊共11車19人前往滅火，經兩個多小時將火勢撲滅，無人受傷；轄區的東港警分局獲報進行調查，發現這起火警疑似人為縱火，調閱監視器已掌握特定對象查緝中。

▲新國鄉路邊遊艇火警，傳出疑似人為縱火。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣政府消防局於(11)日03時32分受理警察局110轉報，指新園鄉光復路附近發生遊艇火警案，派遣新園分隊2車4人、東港分隊4車8人、佳冬分隊1車2人、林邊分隊2車4人及第三大隊2車3人共計11車19人由第三大隊副大隊長胡淞銀帶隊前往指揮，並通知海巡署、環保局。

救災車輛到達現場後立即佈水線搶救，現場為一艘停放路面上之小型遊艇起火燃燒，並加派重機具怪手協助滅火，04時20分火勢控制，05時48分火勢撲滅，無人員受傷，但整艘遊艇已付之一炬。

據了解，這艘小型遊艇新船市價逾800萬元，船主是1位經營飯店的業者，由於另造大型新艇，這艘舊艇於1年前委託售，放在路邊，不料11日凌晨這場大火被燒毀，轄區的東港警分局進行調查，發現這場火警疑似有人為縱火，已調閱監視器進行調查，掌握一名特定對象查緝中。