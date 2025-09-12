希爾頓酒店遭焚毀！房客緊急撤離　尼泊爾暴動已34死

▲尼泊爾希爾頓酒店被縱火。（圖／路透社）

記者黃聖庭／編譯

尼泊爾抗議暴動持續延燒，大批民眾衝入國會，迫使總理下台，憤怒情緒更蔓延到豪華飯店與政治人物住所，位在首都加德滿都的五星級飯店希爾頓（Hilton）也慘遭縱火，濃煙直竄天際。

▲尼泊爾暴動多地遭縱火。（圖／路透社）

這場被稱為「Z世代抗議」的示威運動，大多參與者是10-20歲的年輕人，引發尼泊爾近年來最嚴重的動盪，除了國會、總理辦公室與最高法院等政府機構被燒毀，連五星級飯店包括希爾頓、凱悅麗晶（Hyatt Regency）與Varnabas博物館飯店也都被縱火。尼泊爾衛生部指出，死亡人數目前上升至34人，超過1,300人受傷。

▲尼泊爾希爾頓酒店去年才剛開幕。（圖／路透社）

根據路透社報導，希爾頓飯店則是一棟去年才開幕的五星級酒店，由尼泊爾鋼鐵業起家的香克集團（Shanker Group）少東阿格拉瓦爾（Shahil Agrawal）投資。希爾頓發言人表示，住客與員工均已安全撤離，飯店將展開全面損害評估。

▲尼泊爾國會大廈被燒毀。（圖／路透社）

尼泊爾Z世代運動源於政府宣布禁止26個社交媒體平台，點燃年輕人不滿，抗議言論自由遭封禁，對於長期累積的貪腐、權力世襲與社會不平等，紛紛走上街頭。原本的和平集會迅速升級為全國性抗爭，警方動用催淚瓦斯、橡膠子彈甚至實彈鎮壓，造成多人死傷，最終政府在壓力下撤回禁令，多名高官辭職，總理奧利（KP Sharma Oli）也被迫下台。