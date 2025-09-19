刺死國三生新北2惡少判賠938萬　蹺課、抽菸管不了...家長也有責

▲新北國中少年割頸案被害人父母，楊爸爸楊媽媽獲賠938萬餘元。（圖／記者吳銘峯攝）

記者劉昌松、潘鳳威／新北報導

震驚社會的新北市國三生遭割頸案，刑事部分一審法院各判郭姓少年、林姓少女有期徒刑9年、8年，目前正由高院審理中，死者楊姓少年的父母除希望法官能改判2人無期徒刑外，並對郭男、林女及其父母提起2177萬元的民事求償。新北地院審理後，判決郭男、林女及其父母須連帶賠償938萬餘元。

案件發生於前年(2023)12月25日中午12時20分許，就讀新北市某高中附設國中部三年級的15歲林姓少女，到同年級楊姓少年班級找人聊天，被楊男要求離開以免打擾其他同學午休，林女不爽被楊男說了一句：「妳又不是我們班的！」轉頭跑去找同年級的郭姓「乾哥」訴苦。

郭男聞訊後找楊男理論，要替「乾妹」出氣，雙方一言不合爆發衝突，過程中因郭先出手打了楊頭部，楊隨即自衛，郭竟從褲內口袋拿出彈簧刀，朝其左頸、胸部、背部連刺數刀，期間林姓少女還嗆一旁欲阻攔的同學「沒你的事就滾」，並屢向郭喊「給他死」，導致楊男大失血倒地，送醫搶救34小時，隔天(26)晚間仍回天乏術。

由於楊、林兩人犯下殺人重罪，全案未由少年法庭審理，而是由新北地院依通常程度審理，法官認為郭、林2人適用未成年人減刑要件，且「已漸能覺察而反省自身過錯及不當言行」，希藉由較長期的矯正處遇，導正2人偏差觀念與行為，一審分別判處郭姓少年9年、教唆的林姓少女8年有期徒刑。目前案件已進入高院審理中。

此外，楊姓少年的家屬對郭男、林女及2人的父母共五人提出民事求償，要求扶養費及精神慰撫金合計2177萬元。

新北地院審理後，認為楊林兩人犯行明確，而楊僅承認部分犯罪行為，林女更是完全不認罪，另一方面，林女的父母親雖辯稱對女兒已善盡教養之責，但法官查出，學校老師告知林女在校抽菸、蹺課、不穿制服，林女父母卻束手無策，認為兩人也要負賠償責任，判決郭男、林女及其父母須連帶賠償郭的父母，扶養費分別為203萬餘元、234萬餘元，精神慰撫金各250萬元，合計938萬餘元，全案還可上訴。