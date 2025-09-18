　
社會 社會焦點 保障人權

名醫陳信吉過世原因曝光！　患者含淚道別

▲陳信吉耳鼻喉科診所永久停業。（圖／翻攝自GOOGLE MAPS）

▲陳信吉耳鼻喉科診所永久停業。（圖／翻攝自GOOGLE MAPS）

記者曾羿翔／綜合報導

新北中和知名醫師陳信吉本月6日在家中突發心肌梗塞，緊急送醫後仍未見好轉，最終於15日由家屬忍痛決定拔管，消息一出，許多病患紛紛表達震驚與不捨。

陳醫師生前深受病患愛戴，耳鼻喉科診所門口雖已貼出「永久停業」公告，但仍有患者紛紛表達悼念，甚至為此眼眶紅。根據TVBS報導，陳信吉醫師因突發心肌梗塞驟逝。有患者回憶，陳醫師行醫態度親切，總會在看診時安慰大家「不要緊、不要著急、沒關係」，讓人心情放鬆，感受到醫師少見的溫暖。

除了專業醫術，陳信吉更以「患者至上」聞名。他體恤民眾平日就診不便，長年堅持週日也開診，幾乎全年無休。診所護理人員透露，雖然醫師休息空間極小，但只要有患者需求，他總會立即投入診療。此外，陳醫師更用心營造友善就醫環境，為了讓孩童不懼怕看病，他刻意不穿白袍，並在診所設置遊戲區，購買玩具與漫畫，讓候診氣氛更輕鬆自在，這份用心，至今仍讓許多家長與孩子念念不忘。

「陳信吉耳鼻喉科診所」15日無預警宣布停業，拉下鐵門貼出公告。醫師驟逝的消息傳出，不少民眾湧上網路與社群平台表達哀悼之情，有人感嘆「從小看到大」、「陳醫師一路好走，無病無痛，謝謝您」、「孩子看病也都是找他」、「陳醫師，看到您逝世的消息，國一兒子哭很慘，我們心中很是不捨」、「最溫暖的醫師」、「醫者仁心，謝謝陳醫師照顧每位病人」，更有人感念陳醫師對家庭三代的照顧，感謝他多年來的無私奉獻。

陳信吉醫師的辭世，不僅是一間診所的落幕，更象徵一位熱心仁醫的離去。他留下的不只是醫術，更是對病患的關懷與溫情。

09/17 全台詐欺最新數據

511 1 9867 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

陳信吉耳鼻喉科診所心肌梗塞

