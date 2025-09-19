快訊／鋸齒刀衝浴室狠割喉！她全裸逃超商求救...恐怖情人收押

▲桃園市呂姓男子日前持刀割喉莊姓女子後再租屋處自戕，警消據報到場將呂男送醫治療。（資料照／桃園警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區民生路某超商9月15日晚間發生兇殺意外，呂姓男子持刀朝莊姓女子頸部割喉後自戕，警消據報到場將2人送醫治療，目前莊女仍在加護病房照護治療。桃園地檢署昨（18）日晚間複訊後依殺人未遂且有滅證之虞向法院聲請羈押禁見通信，桃園地院深夜裁定自今（19）日起收押，但依檢警提供證據且並無其他共犯且作案之兇刀已查獲，案情已趨明朗，本案羈押目的應在於保全被告，並無禁止接見通信之必要，對檢方所請均予以駁回。

檢警調查，54歲呂姓男子於15日晚間趁50歲莊姓女子在浴室沐浴時，持鋸齒狀刀子闖入浴室對其猛砍，還朝頸部猛割一刀，莊女負傷後衝下一樓向超商求救，警消據報後到場處理，莊女向警方指稱：「我喉嚨一直滴血」，隨後更痛苦到難以呼吸，消防救護人員隨即送醫急救，截至昨晚為止，莊女仍在加護病房照護治療中，仍無法開口說話，警方仍未製作相關筆錄。

桃園地檢署昨天下午複訊呂姓男子，被告經檢察官訊問後坦承持刀殺害莊女等犯行，檢方認為被告犯罪嫌疑重大，依殺人未遂罪嫌且已逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見、通信。

桃園地院昨天深夜審訊時，法官審酌本案尚在偵查之際，依被告前案記錄顯示，被告有經兩次遭司法機關通緝之紀錄，加之被告所涉犯為五年以上之重罪，有一定之逃亡動機，足認被告客觀上仍有逃亡之虞，被告有刑事訴訟法第101條第1項第1、3款之羈押原因。

法官衡酌羈押對於被告人身自由侵害之程度，行為態樣對社會秩序及告訴人之生命法益之危害非輕，為維護社會秩序及司法權有效行使之公共利益，認有羈押之必要，應自民國今（19）日起執行羈押。另檢察官認被告有家庭暴力防制法之羈押原因，但本案被告並無違反保護令之行為，故不該以此羈押原因之要件，另外，檢察官以被告有滅證之虞認有羈押禁見之必要，但本案依目前卷宗資料，並無其他共犯且作案之兇刀已為查獲，並有其餘相關卷內資料可資佐證，案情已趨明朗，本案羈押目的應在於保全被告，本案並無禁止接見通信之必要，對於此部分檢察官所請均予以駁回。

