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涉連署賄選案「潛逃大陸遭通緝」　前桃園議員候選人落網

▲桃檢複訊蕭立妍後向院方聲押。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃檢昨晚複訊後向桃園地院聲押。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署偵辦郭台銘連署案，查出曾參選桃園市議員的趙宏勳、蕭立妍等人涉案情節重大，去年10月發動數波搜索，蕭潛逃大陸被發布通緝，趙到案後遭檢方向桃園地院聲押獲准。而蕭立妍昨天搭機返台，在桃園機場被查緝到案，桃檢檢察官複訊後依有逃亡串供之虞向院方聲請羈押，桃園地院今（7）日下午將召開聲押庭。

桃檢指出，53歲的趙宏勳曾參選2022年八德區市議員，46歲的蕭立妍曾參選楊梅區市議員，2人明知中選會已公告郭台銘、賴佩霞為第十六任總統、副總統之被連署人，2人共同基於連署人行求期約或交付賄賂，由同案黃姓男子負責與郭台銘陣營連署與調度資金，由蕭於去年10月2日，在桃園區某超商提供趙500份空白連署書並交付5萬元現金，指示趙發放以每人200元連署之方式行求期約或交付賄賂，使連署人為被連署人郭、賴2人連署。

▲前桃園市議員候選人蕭立妍去年涉及郭台銘連署案，桃園檢調發動搜索前夕潛逃至大陸，桃檢發布通緝，昨天返台時被緝獲，桃檢複訊後依有逃亡串供之虞向院方聲押。（圖／翻攝自蕭立妍臉書）

▲前桃園市議員候選人蕭立妍去年涉及郭台銘連署案，桃園檢調發動搜索前夕潛逃至大陸，桃檢發布通緝，昨天返台時被緝獲，桃檢複訊後依有逃亡串供之虞向院方聲押。（圖／翻攝自蕭立妍臉書）

檢方還指出，蕭立妍去年10月13日在桃園市某超商收取趙宏勳取得138份連署書，再提供300份空白連署書要求趙繼續向他人徵求連署，同時允諾趙全部連署書收妥後，會依實際交付之連署書結算，並以每份200元計算，扣除已支付之5萬元將其餘差額支付給趙；桃園地檢署於去年10月27日指揮市調處與中壢警分局展開搜索，並於桃園區趙宏勳住處搜得已連署完成之連署書297份等證物，趙於檢方複訊時坦承受蕭之請託向他人徵求連署之事實，亦坦承有發放每名連署人200元報酬之事實，趙於檢方複訊後向桃園地院聲押獲准，目前仍在押中，至於蕭立妍則於檢調搜索前一日搭機潛逃至大陸，檢方遂發布通緝。

桃園地檢署表示，蕭立妍於昨天搭機返台，在桃園機場入境時被查緝到案，桃檢檢察官漏夜複訊後依違反總統、副總選舉罷免法，並依有逃亡、串供之虞向桃園地院聲請羈押，桃園地院預計今天下午將召開聲押庭。 

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