新手媽悶死2月大男嬰　「想回到只有夫妻2人的生活」殺人罪聲押

▲桃園市王姓女子11日下午手持枕頭悶住僅2個月大男嬰導致窒息，緊急送醫急救後仍不治，桃園地檢署12日複訊後依殺人罪嫌向地院聲請羈押。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓女子11日下午在平鎮住家，不知何故竟對自己親生才2個月大的男嬰以枕頭悶住，後來發現男嬰臉色慘白趕緊送醫急救，醫護人員急救後仍宣告不治；警方偵訊時，王女泣不成聲「我也不知道為什麼會這樣做！」桃園地檢署12日上午複訊後，王女坦承犯案，檢方依殺人罪嫌向地院聲請羈押。

檢警調查，年約30歲的王姓婦人11日下午約3時許在住家，竟對2個月大的男嬰以枕頭悶住其臉部，先生近4時許下班後發現男嬰臉色慘白，且沒有呼吸心跳後趕緊送醫急救，醫護人員搶救2小時後仍宣告不治，王女在警訊時聲淚俱下，辯稱「我也不知道為什麼自己會這樣做！」警方則於昨日晚間依殺人罪嫌移送檢方偵辦。

據指出，這對夫妻是單純小家庭，夫妻倆相戀10年才修成正果，前年結婚後，這胎男嬰是他們的第一胎，王女產後在家照顧男嬰，先生則外出工作，但先生曾查覺王女最近似乎情緒低落，疑似有產後憂鬱症。

桃園地檢署12日上午相驗男嬰，初步了解男嬰並無明顯外傷，疑似窒息致死，檢察官複訊時，王女說法與警訊時大致相同，依然泣訴「我也不知道為什麼自己會這樣做！」當媽媽以後感覺壓力很大，甚至想回到只有夫妻2人的生活圈，但絕沒有想要對兒子做出這種事，不知道當時為何會悶著男嬰？檢察官複訊後，依殺人罪嫌向地院聲請羈押，目前桃園地院尚未召開聲押庭審訊。

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