民進黨初選「禁大咖條款」上路　參選人10/1前下架與賴清德合照

記者杜冠霖／台北報導

備戰2026地方大選，民進黨中執會決議祭出「禁大咖條款」，候選人在完成提名前，不得使用包含總統、副總統、行政院長以及選對會委員相關的圖像、影音等，維持公平。民進黨中央黨部今（19日）通知各地方縣市黨部，經黨主席賴清德裁示2週內下架，故下架截止日期為今年10月1日。

民進黨秘書長徐國勇昨表示，爭取提名的同志們，為了維持選舉公平性，總統、副總統、行政院長以及選對會委員相關的圖像、影音、簽名等個人資料，請要參加提名的參選人在完成提名程序之前不得使用，如果已經使用了，應予以下架。下架時間會在下周選對會進行討論。

而民進黨中央黨部今發布公文給各縣市黨部，說明依據9月17日「2026年選舉對策委員會」第2次會議決議，以及第21屆第8次中執會報告案辦理。選對會決議，為維護2026年選舉公平性，民進黨爭取提名的人，尚未完成提名程序前，不得於各式文宣品使用總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰及選對會成員的影音、簽名檔等個人資料，若已使用者應立即下架。

公文指出，若需使用民進黨從政同志或其他人士的個人資料，須取得當事人同意，若經檢舉，無法出具同意書者，應立即下架。中執會討論後，經賴清德裁示2週內下架，故下架截止日期為2025年10月1日，請各黨部廣為周知上述宣傳禁止事項。