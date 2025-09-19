便當會立委關心財劃法　行政院：處理可長可久的全盤版本

▲行政院發言人李慧芝、民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院新會期開議，行政院長卓榮泰今（19日）邀內政委員會、司法及法制委員會的執政黨立委便當會。對於財劃法議題，行政院發言人李慧芝說，會中委員也非常關心、也有相關討論；李說，這不是一次討論就可以結束，還需要跟大家討論未來的分配如何更均衡。至於財劃法修法是否列入優先法案？李表示，因為需要通盤考量，目前仍持續努力中。

針對財劃法修法，李慧芝說，大家都非常關心財劃法議題，尤其是財劃法造成分配不均、城鄉差距的擴大，「這個部分所有委員們都非常的關心，當然會中也有相關的討論」。李說，可是這個部分不是一次討論就可以結束，還需要跟大家討論關於未來的分配要如何更均衡。

至於目前跟地方首長達成進一步共識？李慧芝說，相信包括台北市、新北市或是台中市，他們所得到的統籌分配稅款比起今年都會高出非常多，相較之下，南部的差距反而是被拉大了，「這部分不論是指標分配或水平分配，是不是要重新考慮，院長也已經說過需要好好跟各縣市來討論，並且由財政部來做相關的研議」。

記者追問，有可能提出相關的版本嗎？李慧芝說，公式錯誤的部分應該由立法院處理，行政院要處理的是可長可久的全盤版本，讓城鄉之間的差距縮小、讓大家可以真正的均衡，因為財劃法精神就是要均衡台灣。

至於財劃法的新版本也是列在優先法案當中？李慧芝表示，財劃法的部分因為需要通盤的考量，持續在努力當中。