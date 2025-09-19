港65公斤黃金竊盜案偵破！逮12男1女　5人仍在逃...黃金全數取回

▲香港西九龍總區重案組第三隊總督察許仲恒。（圖／翻攝直新聞）

記者魏有德／綜合報導

香港紅磡17日清晨發生黃金竊案，涉案金條重達65公斤、總值約5900萬港元（約2.2億元新台幣）。警方迅速展開調查，至18日晚間宣布已拘捕12男1女，年齡介於29至60歲，其中部分有黑社會背景，涉案的黃金已全數尋回，另有5人仍在逃。

《直新聞》報導，案發於17日清晨約5時50分，地點位於紅磡學院街與開平中街交界的一棟工廠大廈內，17名男子闖入一間黃金加工場，將3名在場人員控制在房間內後，搬走大批黃金。職員事後通知雇主並報警，西九龍總區刑事部隨即接手調查。

西九龍總區重案組第三隊總督察許仲恒指出，涉案17人中有16人負責控制現場，1人專門搬運金條，目前不排除仍有1名在逃，且部分嫌犯疑似與加工場有內部糾紛。被捕女子則涉嫌隱匿其丈夫（涉案人員）的行蹤。

警方透露，本案暫列為盜竊及協助罪，並不排除與加工廠合夥人間的商業糾紛有關，將持續追查在逃嫌疑人及幕後主使。

據悉，一名被通緝的男子為該黃金加工工廠前東主，也是本案的幕後主使者，與報案人原為合夥人，因經營上的糾紛出現爭執。該名在逃前東主或策劃本起巨額黃金劫案，在有鑰匙及電子鎖密碼的情況下，找來16名有黑社會背景的男子動手劫掠黃金。