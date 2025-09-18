屏東1~8月詐騙案破3866件　財損衝破15億！警拍1分鐘短片籲勿受騙

▲屏東縣警局拍1分鐘短片提醒民眾勿受騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣截至114年8月底已累計發生3,866件詐騙案件，財損金額高達新臺幣15億8,179萬9,420元。所幸在警方與金融機構合作下，共成功攔阻256件、金額逾1億5,601萬，並查找81名潛在被害人，成功避免更多家庭財產損失。警方嚴正提醒，投資群組、假檢警來電全是詐術，民眾務必冷靜撥打165專線查證。

屏東縣政府警察局為了要查找潛在詐被害人，喚醒陷入詐騙幻術的民眾，特別改編真實案例製拍防詐短劇，透過不到1分鐘的對話影片，呼籲民眾要相信警方的專業，警方一旦找上門，就有絕對的證據證明民眾正遭遇詐騙，希望民眾能配合警方，將躲在暗處的詐騙鼠輩揪出，一起守護自己的血汗錢。

警方統計，至114年8月底為止，屏東縣已發生3,866件詐騙案件、財損金額新臺幣15億8,179萬9,420元，警方與金融機構等單位合作，已成功攔阻256件正要匯款、面交現金(或黃金)的詐騙案，攔阻詐騙金額高達1億5,601萬6,140元，成功查找了81名潛被害人，因而破獲2件詐騙案件，成功阻止騙局的發生。

警方表示，「投資群組或報明牌」只會讓你財產歸零，不會讓財富翻倍；真正關心你的人，不會要你一再掏錢，不會催促你立刻轉帳；檢、警、調偵辦刑案要調查金流情形，只要出具公文向金融機構調閱就可以，絕對不會要監管帳戶，要保管現金或房產地契，這都是詐騙的伎倆，為了避免遺憾再度發生，警方呼籲民眾遇到投資、貸款、網戀或檢警來電，一定要先冷靜下來，撥打165反詐騙專線查證。

警察局阿甘局長表示，警方為了守護民眾財產安全，往往必須追查龐大的金流、通訊紀錄，甚至一通通打電話逐一確認，只為了找到潛在的詐騙被害人，提醒他們及早止損，這份辛勞，背後藏著無數次的奔波與耐心溝通。我們的員警可以日夜追尋，費盡心力守護，期盼鄉親們相信真實的提醒，而不是沉迷在虛幻的話術裡。請記得，警方才是你最真實、最堅強的後盾。只要有警方找上門告知「您現在正遭遇詐騙！」這句話，在確認員警的真實身分後，一定要相信警方的專業，與警方合作將躲暗處的詐騙分子揪出繩之以法，一起守護自己的血汗錢。