高雄公車超離譜逆向！煞不住猛撞小客車　反彈30米畫面曝光

記者賴文萱／高雄報導

高雄小港區鳳林路今（18）日8時許發生一起交通意外事故，一輛公車疑為閃避路邊車輛，逆向行駛，當場迎面撞上對向車道的小客車，導致該車被撞後反彈將近30米，駕駛及2名乘客手腳擦挫傷，所幸並無大礙。至於詳細肇事責任及原因，尚待警方進一步釐清。

這起車禍事故發生在今早8時5分，59歲廖男駕駛公車沿小港區鳳林路東向西行駛，疑似為閃避路邊車輛，向左駛入對向車道，不慎迎面撞上42歲游男的自小客車。

▲驚險畫面曝！高雄公車「離譜逆向」猛撞小客車。（圖／記者賴文萱翻攝）

根據曝光的監視器畫面，當時游男開著自小客車時，發現竟有公車迎面駛來緊急停車，但公車煞車不及，仍直直撞上游男的車，導致該車直接「倒退嚕」將近30公尺，顯見撞擊力道之大。

警方表示，事故造成自小客車駕駛游男、乘客王姓（33歲）及蕭姓（28歲）乘客等3人，均手腳擦挫傷，自行就醫無大礙；另大客車駕駛及乘客均無人受傷。

▲小客車遭公車正面撞擊後「倒退嚕」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄公車「離譜逆向」猛撞小客車，乘客嚇壞釀3傷。（圖／記者賴文萱翻攝）

雙方駕駛經實施酒精濃度檢測，均無酒駕情事。針對廖姓駕駛駛入對向車道違規部分，警方將依違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第3款規定，不依規定駛入來車道，處新台幣六百元以上一千八百元以下罰鍰。有關詳細肇事責任及原因，尚待市警局交通警察大隊進一步分析研判釐清。