超商遇正妹忍不住偷拍！高雄男當場遭逮　見警嚇哭：我承認錯了

記者賴文萱／高雄報導

高雄46歲李姓男子昨日（17日）晚間在超商內，涉嫌用手機偷拍正妹，當場遭旁邊另一名女子抓包，直接對他大喊「為什麼要偷拍？」，李男見狀一度想落跑遭攔下。警方獲報到場後，李男嚇到聲淚俱下直呼「我承認我錯了！」，但遭偷拍女子堅持提告，李男最後遭警方帶回警局移送法辦。

▲超商遇正妹忍不住偷拍！高雄男當場遭逮 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲超商遇正妹忍不住偷拍！高雄男見警嚇哭：我承認錯了。（圖／記者賴文萱翻攝）

有網友昨日在社群平台發文指出，在新興區一家超商目睹超誇張現場，一名偷拍怪出現，遭一旁女子當場抓包，對他大吼「為什麼要偷拍？」該偷拍男一度想跑，結果女子一路追，最後還嚇到下跪向受害者道歉。

經了解，46歲李男因見坐在超商的女子外型亮眼，用手機偷拍女子外貌，警方獲報趕往後，李男嚇到聲淚俱下，苦苦哀求員警「拜託啦！不要這樣」、「我承認我錯了」、「照片已經刪掉…」。

▲偷拍正妹遭提告，高雄男當場遭逮被帶回警局。（圖／記者賴文萱翻攝）

員警現場查看男子手機，確實已無相關影像照片，但遭偷拍的女子堅持提出妨害秘密告訴與性騷擾防治法申訴，李男最後被警方帶回警局依法處理，並視手機鑑識結果再行接續偵辦，以維雙方權益。

新興分局呼籲，民眾仍應注意拍攝禮儀，切勿在未經同意下拍攝他人照片，以免發生糾紛。