昏暗堤防驚見駕駛昏睡　里港警引導至安全處所防意外

▲里港警分局員警查看車內狀況。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東里港警分局鹽埔分駐所員警日前晚間巡邏時，發現一輛小客車停於堤防路段，車身超出邊線卻未亮燈，駕駛許男倒臥座上毫無反應，警方一度擔憂其突發狀況。經確認僅是疲勞過度熟睡，所幸無礙。考量路段昏暗、大車頻繁經過，警方即時引導許男至安全處停歇，避免意外，讓他感謝不已。

里港警分局鹽埔分駐所所長王承修與警員張家銓，於15日18時許執行巡邏勤務，行經鹽埔鄉振興村堤防路段時，發現一輛自小客車停放於路邊，發動中卻未開啟燈光且車身超出邊線，情況可疑，立即上前查看，發現駕駛躺臥於駕駛座毫無反應，警方持續拍打車窗呼喚，數分鐘後駕駛才迷迷糊糊搖下車窗表示太過疲勞睡著了，沒有身體不舒服。

由於該路段光線昏暗，且常有大型車輛行駛，為避免發生追撞意外事故，警方立即引導駕駛至鄰近超商旁廣場停車休息，駕駛也頻頻向警方表示感謝。

分局長邱逸樵表示，本案王、張二員勤務中保持機警，主動發現需要協助的民眾，並排除潛在危險，熱心為民服務。警方呼籲，民眾駕駛時如有身體不適或疲勞情形，務必尋找安全處停放車輛好好休息，精神恢復後再上路，以保護自身及其他用路人安全。