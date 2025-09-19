美國民主黨推動參議院決議　呼籲承認巴勒斯坦國

▲以色列軍車停放在加薩邊境。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國國會出現首項敦促承認巴勒斯坦國的參議院決議案，由民主黨籍議員領銜提出，顯示華府在以哈衝突持續近兩年的背景下，對以色列態度出現轉變。不過，由於共和黨在參議院以53比47掌握多數，該案通過機會渺茫。

根據《路透社》，提案主導者、民主黨籍奧勒岡州參議員默克利（Jeff Merkley）表示，美國有責任帶頭推動和平，決議案呼籲承認一個「非軍事化的巴勒斯坦國」與安全的以色列並存，盼能為雙方帶來希望並提升和平可能性。

美國總統川普則表態反對，他強調不同意英國首相施凱爾（Keir Starmer）關於承認巴勒斯坦國的立場，且目前尚無共和黨人支持。

這項決議案的共同提案人包括多位民主黨籍參議員：范霍倫（Chris Van Hollen）、凱恩（Tim Kaine）、威爾奇（Peter Welch）、史密斯（Tina Smith）、鮑德溫（Tammy Baldwin）、廣野慶子（Mazie Hirono），以及與民主黨合作的獨立參議員桑德斯（Bernie Sanders）。桑德斯日前更成為首位將加薩局勢形容為「種族滅絕」的美國參議員。

聯合國調查委員會本週結論指出，以色列在加薩犯下種族滅絕罪，但以色列駐美大使館拒絕立即回應，並批評報告有偏見且依據不確實。

眾議院方面，加州民主黨籍眾議員卡納（Ro Khanna）則正推動連署信，尋求更多支持承認巴勒斯坦建國。隨著聯合國大會下週登場，包括部分美國盟國在內的多國正準備承認巴勒斯坦國。

路透社/益普索（Reuters/Ipsos）上月民調指出，多數美國人（58%）認為聯合國成員國都應承認巴勒斯坦。加薩衛生部門則表示，這場戰爭造成的巴勒斯坦死亡人數已突破6萬5千人。以色列統計，2023年10月7日哈瑪斯突襲造成約1200人死亡，另有251人遭挾持，目前仍有48人質在加薩，其中約20人生還。