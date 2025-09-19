　
英國擬承認巴勒斯坦　川普：不同意施凱爾立場

▲▼美國總統川普（Donald Trump）與英國首相施凱爾（Keir Starmer）共同召開記者會上。（圖／路透社）

▲美國總統川普（Donald Trump）與英國首相施凱爾（Keir Starmer）共同召開記者會上。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導　

美國總統川普（Donald Trump）和英國首相施凱爾（Keir Starmer）近日在英國契克斯莊園（Chequers Court）共同召開記者會，聚焦加薩（Gaza）戰事與巴勒斯坦建國問題。儘管雙方在多數議題上看法一致，但川普公開反對英國承認巴勒斯坦國的立場，顯示兩國間的微妙分歧。

川普在記者會中明確表示，他不支持英國推動巴勒斯坦建國的計畫，並稱這是他與施凱爾少數意見分歧的地方。施凱爾此前曾宣布，若以色列未能在加薩停火，英國將於9月聯合國大會推動承認巴勒斯坦國。對此，川普回應，他希望結束加薩戰事並釋放人質，但對於是否建議以色列停止轟炸，則未正面回答。

施凱爾在記者會上形容加薩的局勢「無法容忍」，並呼籲加速外援進入該地。他還提出未來承認巴勒斯坦國應納入更全面的和平方案，包含防止哈瑪斯（Hamas）參與新政府。然而，英國媒體透露，施凱爾最快本週末會敲定承認巴勒斯坦國的最終計畫。

美國和其他西方盟邦在巴勒斯坦建國問題上的分歧逐漸浮現。儘管法國、加拿大等國預計於聯合國展開相關行動，美國已堅決反對各國承認巴勒斯坦。川普形容加薩戰事情勢「複雜」，但強調和平落實的重要性。未來，如何平衡不同國家的立場，將成為國際外交的重大挑戰。

09/17 全台詐欺最新數據

【車牌辨識少1碼】全員卡出口！機智隊友出手解困

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

【陰莖手術奪命】惡醫丁斌煌上銬拿拐杖移送地檢署

【我到底看了什麼】洗衣店門外放跑馬燈　認真一看內容超無厘頭XD

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

