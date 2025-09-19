三颱盤踞！樺加沙可能成中颱　週日海警、不排除陸警

▲現在有三個颱風米塔、樺加沙、浣熊同時存在。（圖／中央氣象署，下同）

記者葉國吏／綜合報導

三颱盤踞！現在有三個颱風米塔、樺加沙、浣熊同時存在，不過其中樺加沙對台灣影響最直接。目前樺加沙持續增強中，預計以中颱之姿接近台灣，最快週日午後發佈海警，週一不排除發佈陸警。

▲米塔颱風潛勢路徑圖。

根據中央氣象署資料顯示，輕度颱風米塔19日2時的中心位置在北緯 21.1 度，東經 116.6 度，以每小時14公里速度，向西北進行。米塔颱風今天就會登陸廣東，對台灣沒直接影響。

▲樺加沙颱風潛勢路徑圖。

輕度颱風樺加沙19日2時的中心位置在北緯 16.1 度，東經 132.4 度，以每小時13公里速度，向西進行。中央氣象署預報員張承傳指出，樺加沙會持續增強，接近台灣時預估會達到中颱等級，目前路徑預估將持續朝巴士海峽前進。

氣象署預計週日午後發佈海警，下週一靠近台灣，週二至週三清晨影響最明顯。氣象署不排除針對東南部、南部發佈陸警，最快發佈時間為下週一。

▲浣熊颱風潛勢路徑圖。

至於浣熊颱風，目前中心位置在北緯 23.8 度，東經 162.2 度，以每小時21公里速度，向西進行。不過一直在海上前進，對台灣、日本都沒有影響。