　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

三颱盤踞！樺加沙可能成中颱　週日海警、不排除陸警

▲▼颱風潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署）

▲現在有三個颱風米塔、樺加沙、浣熊同時存在。（圖／中央氣象署，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

三颱盤踞！現在有三個颱風米塔、樺加沙、浣熊同時存在，不過其中樺加沙對台灣影響最直接。目前樺加沙持續增強中，預計以中颱之姿接近台灣，最快週日午後發佈海警，週一不排除發佈陸警。

▲▼颱風潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲米塔颱風潛勢路徑圖。

根據中央氣象署資料顯示，輕度颱風米塔19日2時的中心位置在北緯 21.1 度，東經 116.6 度，以每小時14公里速度，向西北進行。米塔颱風今天就會登陸廣東，對台灣沒直接影響。

▲▼颱風潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署）

▲樺加沙颱風潛勢路徑圖。

輕度颱風樺加沙19日2時的中心位置在北緯 16.1 度，東經 132.4 度，以每小時13公里速度，向西進行。中央氣象署預報員張承傳指出，樺加沙會持續增強，接近台灣時預估會達到中颱等級，目前路徑預估將持續朝巴士海峽前進。

氣象署預計週日午後發佈海警，下週一靠近台灣，週二至週三清晨影響最明顯。氣象署不排除針對東南部、南部發佈陸警，最快發佈時間為下週一。

▲▼颱風潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署）

▲浣熊颱風潛勢路徑圖。

至於浣熊颱風，目前中心位置在北緯 23.8 度，東經 162.2 度，以每小時21公里速度，向西進行。不過一直在海上前進，對台灣、日本都沒有影響。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
511 1 9867 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
腦麻兒小比離世！　超跑媽媽推他跑300場馬拉松
輝達入股英特爾　陳立武黃仁勳合照曝光
上車舞楓葉姐姐直播一半濾鏡消失！「真面目曝光」
3颱亂舞！樺加沙「肥大暴風圈」估觸陸　北台恐有強風雨原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

三颱盤踞！樺加沙可能成中颱　週日海警、不排除陸警

好市多同步開賣iPhone 17！果粉衝第一波夜排　高雄大順店現況曝

樺加沙轉彎路徑收束　暴風侵襲51％！各國預估成「超級颱風」

男子陰莖增大術暴斃！北市醫師交保　三總嚴正澄清：從未聘任過

腦麻兒小比離世！超跑媽媽推他跑300場馬拉松　慟認：他去當天使了

台北、台中統籌款多747億　交通部晚間喊話：地方要有責任感

1400萬戶電費可能要漲了！　10月民生電價擬漲2～3％

老公狂密巨乳網紅吃飯！約炮文留言報名　二婚女崩潰：有救嗎

3颱亂舞！樺加沙「肥大暴風圈」估觸陸　北台恐有強風雨原因曝

快訊／1天3颱！浣熊颱風晚間也生成了

【車牌辨識少1碼】全員卡出口！機智隊友出手解困

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

【陰莖手術奪命】惡醫丁斌煌上銬拿拐杖移送地檢署

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

【我到底看了什麼】洗衣店門外放跑馬燈　認真一看內容超無厘頭XD

【綠鬣蜥噴發】集體衝紅豆田吃到飽！一夜逮140隻屏東農民崩潰

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

蔡依林自曝原本天天熬夜　親揭開始9點半睡覺原因

【還以為是暖男】猛哥假裝幫多慧綁鞋帶...蹲半天沒綁她傻眼XD

李多慧鞋帶鬆了猛哥來幫忙？　蹲半天沒綁傻眼：難怪沒女友

三颱盤踞！樺加沙可能成中颱　週日海警、不排除陸警

好市多同步開賣iPhone 17！果粉衝第一波夜排　高雄大順店現況曝

樺加沙轉彎路徑收束　暴風侵襲51％！各國預估成「超級颱風」

男子陰莖增大術暴斃！北市醫師交保　三總嚴正澄清：從未聘任過

腦麻兒小比離世！超跑媽媽推他跑300場馬拉松　慟認：他去當天使了

台北、台中統籌款多747億　交通部晚間喊話：地方要有責任感

1400萬戶電費可能要漲了！　10月民生電價擬漲2～3％

老公狂密巨乳網紅吃飯！約炮文留言報名　二婚女崩潰：有救嗎

3颱亂舞！樺加沙「肥大暴風圈」估觸陸　北台恐有強風雨原因曝

快訊／1天3颱！浣熊颱風晚間也生成了

三颱盤踞！樺加沙可能成中颱　週日海警、不排除陸警

川普、英相記者會　再提19日與習近平通話談TikTok

俄羅斯遠東地區爆規模7.8地震　美國急發海嘯警報

Hyundai設計主管指「貫穿燈條已走到盡頭」！是時候放下尋找新出路

iPhone升級iOS 26　網傳建議「關閉4個新設定」

砍殺女大生兇嫌「早就是惡霸」！同學父爆：國中拿刀恐嚇同學

台南市府約用人員騙走3000萬長照補助　3人遭羈押禁見

輝達重金入股英特爾　黃仁勳回應了：川普政府未參與

NASA最新研究「太陽正慢慢甦醒」！科學家發出警告

和平談判雖暫停　俄移交1000具烏軍遺體、烏歸還24具

【烈焰沖天】彰化塑膠工廠大火！移工驚嚇逃生

生活熱門新聞

樺加沙轉彎路徑收束　暴風侵襲51％

樺加沙暴風圈恐觸陸　北台也強風雨

家寧妹認罪「現身1畫面超亮眼」　一票人狂重播

腦麻兒小比離世！超跑媽媽慟認「他去當天使了」

注意！明起2縣市大停水

高鐵只貴37元「搭台鐵是傻子？」　多數人逆風

好市多同步開賣iPhone 17　高雄大順店現況曝

三軍總醫院嚴正澄清：從未聘任丁斌煌

陳匡怡飯局同框台大學長！不刪照嗆：老婆生氣？

1天內將3颱共舞！天氣粉專：颱風搶名大賽正式開啟

台大男不婚不生「工作2年就財富自由」！原因曝光

10月民生電費擬漲！　影響1400萬戶

颱風下周二三最接近！粉專：5地區雨勢逃不掉　北部防強風

「上車舞」為何爆紅？網點出2關鍵：很上癮

更多熱門

相關新聞

樺加沙轉彎路徑收束　暴風侵襲51％

樺加沙轉彎路徑收束　暴風侵襲51％

太平洋一日生3颱，米塔颱風之後，樺加沙、浣熊相繼於今（18日）晚生成，世2022年以來，9月首次3颱並存。中央氣象署預估，樺加沙未來朝西北西移動，22日（下周一）起接近台灣並有機會增強為中颱，暴風半徑偏大。最新路徑分析，樺加沙西行的走向有收束趨勢，從巴士海峽通過的機率較高，暴風侵襲機率恆春突破5成。

樺加沙暴風圈恐觸陸　北台也強風雨

樺加沙暴風圈恐觸陸　北台也強風雨

明天中部以北防大雨　準「樺加沙」海警最快周日發布

明天中部以北防大雨　準「樺加沙」海警最快周日發布

9月仍為颱風高峰期　平均生成5.04個「全年第2多」

9月仍為颱風高峰期　平均生成5.04個「全年第2多」

3颱今明天接續生成　午後西半部迎首波雨勢

3颱今明天接續生成　午後西半部迎首波雨勢

關鍵字：

颱風

讀者迴響

熱門新聞

楓葉姐姐直播一半濾鏡消失！真面目曝光

樺加沙轉彎路徑收束　暴風侵襲51％

名醫陳信吉過世原因曝光！　患者含淚道別

樺加沙暴風圈恐觸陸　北台也強風雨

台大碩士生街頭遭雙節棍爆頭　滿地血

家寧妹認罪「現身1畫面超亮眼」　一票人狂重播

腦麻兒小比離世！超跑媽媽慟認「他去當天使了」

注意！明起2縣市大停水

女陸客來台自由行遭追撞腦死　醫師夫趕來台灣

收中共7400萬　統促黨發言人「老K」過世！

羅智強提告苗博雅！求償500萬元：真的翻車

陳漢典婚後事業超旺　網讚「Lulu旺夫」釣出本尊放閃

外送員「代客領包裹」　下場被判4個月

Ryu急徵剪輯師認快垮了　 網推「找Yuma」

最自律星座Top 3！

更多

最夯影音

更多

【車牌辨識少1碼】全員卡出口！機智隊友出手解困

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

【陰莖手術奪命】惡醫丁斌煌上銬拿拐杖移送地檢署

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

【我到底看了什麼】洗衣店門外放跑馬燈　認真一看內容超無厘頭XD

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面