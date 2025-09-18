　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

9月仍為颱風高峰期　平均生成5.04個「全年第2多」

▲▼9月颱風趨勢。（圖／氣象署提供）

▲目前西北太平洋及南海共有3個熱帶性低氣壓。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

目前西北太平洋及南海共有3個熱帶性低氣壓，預計今、明天陸續增強為輕度颱風「米塔」、「樺加沙」及「浣熊」。中央氣象署表示，平均每年約有25至27個颱風生成，7至10月為高峰期，其中，8月生成數量最多，其次就是9月，歷年平均有5.04個。

根據氣象署1958至2024年長期統計資料顯示，在西北太平洋及南海地區，平均每年約有25至27個颱風生成，主要好發期在7至10月，占全年總數70%，而7、8、9月就占一半以上，其中，生成數量冠軍為8月，平均有5.39個，其次為9月的5.04個。

氣象署指出，颱風數量每年從春天（4至6月）開始暖身甦醒，隨著天氣變暖而增加，4至5月平均每月大約生成1個颱風、 6月接近2個颱風。

▲▼9月颱風趨勢。（圖／氣象署提供）

▲歷年颱風趨勢。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，7至10月夏秋旺季為颱風生成的高峰期，其中8月以平均5.39個拔得頭籌，緊接著是9月的5.04個，而7月及10月平均也有4個左右的颱風生成。不少人認為暑假結束後，颱風就會變少，其實9至10月都還是颱風活躍的月份。

氣象署指出，隨著北方涼冷空氣南下，11至12月西北太平洋環境逐漸沒那麼有利於颱風發展，整體颱風活動逐漸趨緩，但偶爾還是會有年尾生的颱風登場，甚至也曾出現過「跨年颱風」，平均11月約有2個颱風、12月約有1個颱風生成。

至於1至3月，氣象署表示，這段期間是颱風的「淡季」，偶爾還是有颱風在這段時間生成，不過數量明顯最少，平均3個月僅約1個左右。

氣象署也說，颱風數量每年都有所變化，歷史上颱風生成最多的年份是1964年，共有37個；最少的年份則是2010年，僅有14個，差距非常大。

09/17 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

天氣降雨溫度颱風

