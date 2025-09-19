樺加沙路徑預測有穿台可能！強度恐達中颱以上　米沙環流雨炸2地

▲西北太平洋有3個颱風，相距遙遠、無「共舞」條件。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

三颱盤踞！現在有三個颱風米塔、樺加沙、浣熊同時存在，今天米塔外圍環流造成2地區有雨；另外樺加沙預計週日發海警。氣象專家吳德榮透露，樺加沙可能會增強到中度以上、路徑仍有不確定性，甚至有預測是直接穿過台灣。

吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今、明(19、20日)兩天「輕颱米塔」外圍及大低壓環流的水氣影響，恆春半島及東半部有局部降雨；午後西半部有局部短暫陣雨或雷雨，有大雷雨發生的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日北台白天仍酷熱，其他各地高溫微幅下降。各地區氣溫為：北部25至37度、中部23至35度、南部23至33度、東部22至34度。

▲樺加沙颱風潛勢路徑圖。

下週日晚起、下週一(22日)「樺加沙」外圍接近，大台北及東半部轉有雨，雖無冷空氣，北、東高溫仍因雨而微降，其他各地仍偏熱。下週二、三(23、24日)「樺加沙」通過巴士海峽、進入南海，台灣東半部及南部慎防大量降雨致災，其他他區亦轉為偶有降雨的天氣，南台灣及各地沿海應慎防強風。下週四(25日)「樺加沙」遠離，西半部晴朗炎熱，午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率，東半部有局部短暫陣雨

西北太平洋有3個颱風，相距遙遠、無「共舞」條件。「輕颱米塔」進入廣東海面，將從汕尾、香港之間登陸、並逐漸轉向偏西，對台無威脅。「浣熊」距台遙遠，亦無威脅。「樺加沙」為唯一具有威脅的。

▲最新(18日20時)歐洲系集模式模擬顯示，「樺加沙」的模擬平均路徑，通過巴士海峽，個別模擬路徑則分散在兩側。（圖／洩天機教室）

最新(18日20時)歐洲(ECMWF)系集模式模擬「樺加沙」的動向、與氣象署「路徑潛勢預測圖」類似，其模擬平均路徑，通過巴士海峽，個別模擬路徑則分散在兩側，顯示其動向的「不確定性」。由於模擬將增強為「中度」以上、動向又有「不確定性」，是否帶來更大的威脅？是持續觀察的重點。