明天中部以北防大雨　準「樺加沙」海警最快周日發布

▲米塔颱風今天下午2時生成，目前位於鵝鑾鼻西南方350公里。（圖／氣象署提供）



記者周湘芸／台北報導

米塔颱風外圍環流明天持續影響台灣，東半部及恆春半島有短暫雨，午後中部以北要留意局部大雨。熱帶性低氣壓TD21、TD22最快今天接續增強為颱風「樺加沙」及「浣熊」，其中，TD21預計下周以中颱等級接近台灣，最快周日發布海上颱風警報。

中央氣象署預報員李名翔表示，米塔颱風今天下午2時生成，目前位於鵝鑾鼻西南方350公里，今、明天外圍環流影響台灣天氣，後續將往廣東前進。

他指出，熱帶性低氣壓TD21目前在鵝鑾鼻東南東方1510公里，最快今天增強為颱風「樺加沙」，未來偏西北往台灣東南方及巴士海峽前進，最快周日晚間發布海上颱風警報，下周一至周三清晨影響台灣，其中在周二距離最接近，且暴風半徑可能達到200公里，為中度颱風等級，東半部及恆春要留意。

至於熱帶性低氣壓TD22，李名翔指出，目前位於台北東方4330公里，最快今天增強為颱風「浣熊」，未來一周以偏西到西北往日本東南方移動，由於都在海面上移動，對日本也暫時沒有影響。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

未來一周降雨趨勢，李名翔表示，明天受到米塔颱風外圍環流影響，東半部及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後有雷陣雨，且中部以北地區及各山區有局部大雨，清晨中南部也有零星短暫陣雨。周六隨著颱風遠離，水氣仍多，東半部及恆春有短暫陣雨，其他地區多雲，午後有雷陣雨，西半部有局部大雨，清晨至上午中南部也有零星陣雨。

他指出，周日降雨趨緩，基隆北海岸、東半部、恆春地區及大台北山區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後嘉義以南地區及中部山區有局部短暫雷陣雨，且有局部大雨機率。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

他表示，下周一熱帶性低氣壓TD21或颱風外圍環流開始影響，桃園以北、東半部及恆春有局部短暫陣雨或雷雨，宜蘭及花蓮有局部大雨，其他地區多雲，午後南部地區及其他山區有雷陣雨。

李名翔指出，下周二至周三清晨花東及恆春降雨持續有大雨或豪雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，宜蘭、屏東地區及其他山區有局部大雨。周三白天至周四颱風遠離，水氣仍偏多，東半部及中南部有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，李名翔表示，明天大台北及桃園有局部36度高溫，中南部及花東雲量較多，高溫略降。另外，他也提醒，周日晚間基隆北海岸、東半部沿海及恆春有長浪，周二起南部、澎湖及馬祖也有長浪機率。

▲明天大台北及桃園有局部36度高溫。（圖／氣象署提供）