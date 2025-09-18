　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸諷民進黨製造國際支持假象　國台辦：台灣屬於中國地位已定

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華（2025.9.10） 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

「美國在台協會」（AIT）日前拋出，「均未決定台灣最終的政治地位」，認為大陸方面扭曲歷史。對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（18日）回應，痛批美方炒作「台灣地位未定論」，民進黨操縱特定媒體與美國一些機構扭曲歷史，製造「國際支持」不會得逞。他強調，「歷史不容篡改，台灣屬於中國地位已定，統一大業必成。」

美國在台協會」（AIT）日前接受台媒採訪時稱，《開羅宣言》、《波茨坦公告》等文件「均未決定臺灣最終的政治地位」美國國務院發言人又在回應該媒體詢問時稱，「中國扭曲二戰時期文件支持其脅迫臺灣行動」，「這些文件都沒有決定臺灣的最終政治地位」。民進黨當局隨即大肆鼓噪「台灣地位未定論」，再度宣稱「兩岸互不隸屬」。

陳斌華指出，台灣的地位非常明確，就是中國領土不可分割的一部分，自古屬於中國，現在屬於中國，歷史經緯清清楚楚，法理事實明明白白。

陳斌華表示，1943年的《開羅宣言》、1945年的《波茨坦公告》、1945年的《日本投降條款》等一系列具有國際法律效力的文件，都清晰確認了中國對臺灣的主權。1945年10月，台灣光復、回歸中國，中國政府恢復對台灣、澎湖列島行使主權和行政管轄。台灣地位問題在中國人民抗日戰爭勝利時就已經徹底解決。

陳斌華進一步闡述，1949年10月1日，中華人民共和國中央人民政府宣告成立，取代中華民國政府成為代表全中國的唯一合法政府。這是在中國這一國際法主體沒有發生變化情況下的政權更替，中國的主權和固有領土疆域沒有改變，中華人民共和國政府理所當然地完全享有和行使中國的主權，包括對台灣的主權。

陳斌華繼續強調，「台灣是中國的一部分的地位沒有改變。台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分。」作為《開羅宣言》《波茨坦公告》的簽署方，作為二戰戰勝國一方，美國對台灣屬於中國、歸還中國的歷史和法理事實一清二楚，卻公然翻炒所謂「台灣地位未定」謬論，抹黑污衊中國捍衛國家主權和領土完整的正當行動，惡意誤導國際輿論，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

陳斌華表示，「我們對此強烈不滿、堅決反對。敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止操弄涉台問題，停止縱容支持『台獨』分裂，停止干涉中國內政。」

陳斌華痛批，「民進黨當局操縱特定媒體與美國一些機構上演了一齣扭曲歷史、鼓噪『台灣地位未定論』的『雙簧』，妄圖為其謀『獨』製造歷史、法理依據和所謂『國際支持』假象。這種自欺欺人的拙劣伎倆，註定枉費心機，絕對不會得逞。」

最後，他說，歷史不容篡改，台灣屬於中國地位已定，統一大業必成。「無論民進黨當局如何處心積慮『倚外謀獨』，無論外部勢力如何搗亂滋事，中國終將統一、也必將統一的歷史大勢不可阻擋。」

