桃園男放學時間校門口「撒傳單討錢」　倒楣師：根本不認識他

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區某私立高中昨（17）傍晚放學時，一名江姓男子現身校門附近拋撒大量傳單，引發師生抗議，桃園警分局中路派出所員警據報到場處理。江男自稱與該校某老師欠他錢，才到校拋撒傳單。警方將其帶回派出所了解狀況後，告誡江男應依法解決個人爭端，不得再有滋擾情事，後續依妨害名譽、恐嚇等罪嫌函請桃園地檢署偵辦。

▲桃園市江姓男子昨天傍晚在桃園區某私校前拋撒傳單，引發師生抗議，桃園警方到場處理。（圖／桃園警方提供）

▲江姓男子昨天傍晚在桃園區某私校前拋撒傳單，桃園警方到場制止。（圖／桃園警方提供）

桃園警方昨天傍晚5時許據報，有男子在桃園區某私立高中校門前拋撒傳單，中路派出所員警立即到場制止，因正值師生放學時候，男子脫軌行徑引發師生不滿，員警盤查29歲江姓男子時自稱，該校一名老師欠他十幾萬不還，才憤而到校門口前拋撒傳單。

員警將其帶返所內釐清狀況，後續依恐嚇、妨害名譽等罪嫌函請桃園地檢署偵辦，員警告誡江男應依法解決爭端，不得再有滋擾情事，若再違法將依法偵辦，警方並加強周邊巡邏守望，與校方保持緊密聯繫，至於江姓男子聲稱未到校內拋撒傳單，且傳單內容沒指名道姓，員警則以拋撒傳單製造髒亂為由，移請市府環保局裁處。

▲桃園警方在私校周邊加強巡邏，避免類似狀況再度發生。（圖／桃園警方提供）

據指稱該校老師與江姓男子有財務糾紛，該師則在臉書指稱，根本不認識這名江姓男子，但江從今年6月起，常以簡訊或至住處播放大聲公、或以拋撒傳單等方式指控她欠錢，甚至在深夜按門鈴等方式騷擾，已提告11次，江姓男子在警局做筆錄時，彼此碰面都認不出她是誰，卻利用她在私校教職身分，在學校網頁下載其照片、姓名，恐嚇要鬧到讓她失去工作，如果是正常債權人，為何不上法院解決紛爭，江姓男子此舉讓她相當氣憤。