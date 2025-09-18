12歲貴賓狗Niko走失落寞淋雨流浪　路過派出所「自己走進」求救

記者許權毅／台中報導

台中市烏日警分局溪南所轄區近日出現一起「超萌走失案」，一隻紅色貴賓犬「Niko」路過派出所時，突然走進所內廣場，員警發現沒有主人在旁，當天又下著細雨，趕緊把狗狗抱進所內，但狗狗無晶片，網路發文也沒找到主人。直到隔天，有「牽線人」到所裡，才讓飼主林男前往相認。貴賓犬自己跑進派出所「求救」，也成為趣談。

▲台中一隻貴賓犬走失，正巧走進派出所求救，員警展開尋主人任務。（圖／記者許權毅翻攝）



烏日警分局溪南所長陳佑而說，當天值班員警看到小小的紅色身影走進派出所廣場，趕緊把狗狗抱進所裡，並且擦乾身上的雨水，發現紅貴賓犬相當親人活潑，加上身體乾淨、毛髮整齊，研判應該是有飼主。

▲▼員警當天把狗狗帶去掃晶片，但狗狗並未植入。（圖／記者許權毅翻攝）



但員警將狗狗帶去動物醫院掃描晶片，發現並沒有植入，在地方社團發文尋找主人也未果，一度讓「案情」陷入膠著。員警只好先將狗狗帶回所內安置，陳佑而還自掏腰包購買狗食跟牽繩，避免再度走失，所內員警還輪流照顧。

▲隔日一名民眾得知，幫忙聯繫飼主，讓狗狗平安回家。（圖／記者許權毅翻攝）



事發隔日，一位民眾到派出所處理事情時，發現有紅貴賓犬在裡頭，想起有看到一名林男當天在附近尋狗，趕緊「牽線」前往告知林男。林男趕到派出所後，確認就是自己的愛犬「Niko」。

林男說，家裡住在離派出所約500公尺外，平時Niko除了外出散步，都是待在家中，當天Niko自行外出後走失，相當著急，但沒有使用臉書習慣，不知道Niko被員警發現，Niko就像家人，好險平安無事。