45歲男做「陰莖增大術」慘死　劊子手醫師丁斌煌遭逮捕上銬

記者邱中岳／台北報導

北市中山區一家「個人診所」，日前就發生多起醫療行為導致患者身亡的醫療事故，但卻又仍繼續執業，甚至裡面從看診、治療以及手術都只有一名醫師，連護理師都是需要開刀時候，才從通訊軟體臨時徵人，且醫療環境相當簡陋，沒想到17日晚上又發生45歲男子接受陰莖增大術後身亡。

警方調查，「又醫死人」的62歲醫師丁斌煌，在北市中山區錦州經營醫美診所不斷更改名字，最後在2021年10月以安和美註冊診所，專門替女病患抽脂、隆乳美聲手術，男生部分則有陰莖增大術、小腸繞道減重以及性功能障礙等療程，17日有一名45歲的C姓男子花了40萬上門動了陰莖增大術。

▲丁斌煌在錦州街成立個人診所，多次傳出醫死人的事件，沒想到又在17日發生憾事。（圖／記者邱中岳翻攝）

但是原本手術相當順利，直到17日下午2時許結束，但是卻在晚上7時許，負責測量男病患的生命監測器，竟然跳出異常通知，並且當時診所裡僅剩下丁姓醫師在場，立刻對患者進行搶救並且使用電擊器，但因為只有一人在場，所以後來才通知救護車到場協助，但到場後已經沒有呼吸心跳，當場死亡。

警方獲報後也立刻到場勘查，發現裡面相當簡陋，更遑論醫療衛生等問題，現場查扣注射液、手術用品、病患資料、現場用藥以及電腦等三十多項贓物，丁姓醫師則表示，對於死者為何死亡並不知情，警方依照規定將人帶回派出所進行偵訊，全案朝過失致死罪嫌偵辦。

據悉，丁斌煌在錦州街經營一人醫美診所多年，因為價格便宜，所以許多人上門求診，丁在要動手術前都會聯繫手術用品廠商送開刀工具等醫療器材，後來再從通訊群組裡面徵求護理師，當天就由28歲的王姓護理師前往協助。

手術當天廠商約11時許送來手術用具，約在中午12時許進行手術，手術在下午2時許結束，因為只有局部麻醉，所以手術剛開始患者還有在動，但是後來睡著了，直到晚上7時許，生命監測系統跳異常通知，丁才發現患者已經沒有呼吸心跳並確定死亡。

檢察官17日連夜趕往診所查看狀況，將與警方、家屬會同相驗遺體，以釐清死者確切死因，也已將丁斌煌依過失致死罪嫌逮捕偵訊，而當天跟診的王姓護理師原本在其他診所上班，臨時被到丁斌煌的診所協助手術，如果未向衛生主管機關通報，恐也將附上連帶責任。