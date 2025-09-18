　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

45歲男做「陰莖增大術」慘死　劊子手醫師丁斌煌遭逮捕上銬

記者邱中岳／台北報導

北市中山區一家「個人診所」，日前就發生多起醫療行為導致患者身亡的醫療事故，但卻又仍繼續執業，甚至裡面從看診、治療以及手術都只有一名醫師，連護理師都是需要開刀時候，才從通訊軟體臨時徵人，且醫療環境相當簡陋，沒想到17日晚上又發生45歲男子接受陰莖增大術後身亡。

警方調查，「又醫死人」的62歲醫師丁斌煌，在北市中山區錦州經營醫美診所不斷更改名字，最後在2021年10月以安和美註冊診所，專門替女病患抽脂、隆乳美聲手術，男生部分則有陰莖增大術、小腸繞道減重以及性功能障礙等療程，17日有一名45歲的C姓男子花了40萬上門動了陰莖增大術。

▲▼丁斌煌在錦州街成立個人診所，多次傳出醫死人的事件，沒想到又在17日發生憾事。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲丁斌煌在錦州街成立個人診所，多次傳出醫死人的事件，沒想到又在17日發生憾事。（圖／記者邱中岳翻攝）

但是原本手術相當順利，直到17日下午2時許結束，但是卻在晚上7時許，負責測量男病患的生命監測器，竟然跳出異常通知，並且當時診所裡僅剩下丁姓醫師在場，立刻對患者進行搶救並且使用電擊器，但因為只有一人在場，所以後來才通知救護車到場協助，但到場後已經沒有呼吸心跳，當場死亡。

警方獲報後也立刻到場勘查，發現裡面相當簡陋，更遑論醫療衛生等問題，現場查扣注射液、手術用品、病患資料、現場用藥以及電腦等三十多項贓物，丁姓醫師則表示，對於死者為何死亡並不知情，警方依照規定將人帶回派出所進行偵訊，全案朝過失致死罪嫌偵辦。

據悉，丁斌煌在錦州街經營一人醫美診所多年，因為價格便宜，所以許多人上門求診，丁在要動手術前都會聯繫手術用品廠商送開刀工具等醫療器材，後來再從通訊群組裡面徵求護理師，當天就由28歲的王姓護理師前往協助。

手術當天廠商約11時許送來手術用具，約在中午12時許進行手術，手術在下午2時許結束，因為只有局部麻醉，所以手術剛開始患者還有在動，但是後來睡著了，直到晚上7時許，生命監測系統跳異常通知，丁才發現患者已經沒有呼吸心跳並確定死亡。

檢察官17日連夜趕往診所查看狀況，將與警方、家屬會同相驗遺體，以釐清死者確切死因，也已將丁斌煌依過失致死罪嫌逮捕偵訊，而當天跟診的王姓護理師原本在其他診所上班，臨時被到丁斌煌的診所協助手術，如果未向衛生主管機關通報，恐也將附上連帶責任。

 起底惡劣醫美丁斌煌！男陰莖植入慘送命　女豐胸被穿腸險死

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
511 1 9867 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陰莖增大術害2命！恐怖醫美診所曝　醫材和食物擺同冰箱
快訊／暴打女牙醫害無法從醫！　地球村+靜安會6人起訴
快訊／陣頭少年31刀砍死女友　苑裡青雲館躺槍發聲
財產申報曝！「雨刷」身家上億　藍議員跑路前換好人民幣
挨告性侵多名未成年女學生！　台南師住家被撒滿海報
快訊／爆41萬張大量居成交王！　3檔記憶體概念股飆漲停
快訊／「對不起國家栽培」！謝宜容遭判4年6月
Spotify免費用戶3大功能開放！　付費用戶「大暴怒」
快訊／高雄死亡案！　男慘死社區大樓出入口

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

綠燈起步驚見「移動神主牌」悠閒鬼切2車道　警：可罰1800

陰莖增大術害2命！恐怖醫美「菜刀放手術台」　醫材和食物擺同冰箱

北市公車左轉機車煞不住猛撞！騎士骨折命危　噴飛重摔恐怖畫面曝

為妻籌醫藥費　夫運12包毒品來台！代價要關7年

快訊／陣頭少年31刀砍死女友　苗栗青雲會館無辜躺槍喊告

台南市府約用人員騙輔具補助！1年A走3千萬　檢廉大搜索3人聲押

裝病人爆打女牙醫...害左眼複視無法從醫　地球村+靜安會6人起訴

新北華中橋掉下恐怖行李箱！騎士等紅燈被砸　驚險畫面曝

挨告性侵多名未成年女學生！台南師住家被貼撒海報...他搜證反控

快訊／板橋新建大樓工地火警！　21樓大量濃煙外竄

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

【沒有什麼光復節啦！】徐國勇嗆：不要黑白講

【90度鞠躬】家寧開庭完喊：捍衛自己！ 「別把沒做的事加在我身上」

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

【不愧是體操女神】桃子360度翻身全場驚呆XD

【阿嬤起飛】兒子堅稱有看到　媽媽還配合演出ＸＤ

綠燈起步驚見「移動神主牌」悠閒鬼切2車道　警：可罰1800

陰莖增大術害2命！恐怖醫美「菜刀放手術台」　醫材和食物擺同冰箱

北市公車左轉機車煞不住猛撞！騎士骨折命危　噴飛重摔恐怖畫面曝

為妻籌醫藥費　夫運12包毒品來台！代價要關7年

快訊／陣頭少年31刀砍死女友　苗栗青雲會館無辜躺槍喊告

台南市府約用人員騙輔具補助！1年A走3千萬　檢廉大搜索3人聲押

裝病人爆打女牙醫...害左眼複視無法從醫　地球村+靜安會6人起訴

新北華中橋掉下恐怖行李箱！騎士等紅燈被砸　驚險畫面曝

挨告性侵多名未成年女學生！台南師住家被貼撒海報...他搜證反控

快訊／板橋新建大樓工地火警！　21樓大量濃煙外竄

「身心樂活齊步走」系列講座最終場　營養師分享無負擔美食祕訣

綠燈起步驚見「移動神主牌」悠閒鬼切2車道　警：可罰1800

「好孕三方案」每胎補助10萬　陳菁徽肯定但憂非解決燃眉之急

嗆黨主席選舉「絕不能內定」　鄭麗文：藍白合要符合小草期待

舊機到底該不該換？Joeman揭密Phone 17系列選購指南　

每一條生命都珍貴！高醫病人安全週開跑　打造產兒安康防護網

陰莖增大術害2命！恐怖醫美「菜刀放手術台」　醫材和食物擺同冰箱

分析師曝MacBook將「首度配備觸控面板」　果粉驚：太香了

北市公車左轉機車煞不住猛撞！騎士骨折命危　噴飛重摔恐怖畫面曝

勇士補強計畫因庫明加卡死　巴特勒急致電高層：到底怎麼回事？

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

社會熱門新聞

北市醫美診所爆事故！　男砸40萬做「陰莖增大術」身亡

法官問誰代表公司　家寧與母秒傻眼互看

桃園男住院到一半溜了！闖進住宅壓制性侵　她崩潰哭喊打給男友

玩「傳說對決」變摩鐵脫衣　桃園女被男網友性侵！結局卻重大逆轉

陳智菡批檢察官騙證人　北檢反擊

快訊／謝宜容涉貪　一審遭判4年6月

32元電鍋變貪污？　最高檢急令辦案須顧「法理情」

女大生慘死…她IG標帳號「錢難有是扎南」！

即／少年狠殺女大生！父沒道歉：我也不願發生這種事

即／高雄社區大樓1人墜落　男慘死大門出入口

男做「陰莖增大術」慘死　醫師丁斌煌遭逮捕上銬

富家女網交男友3個月喪命！　9年前天王演唱會票戳真相

即／陶晶瑩「辣杯杯」糾紛　投資人求償563萬敗訴

女大生赴約慘死　命案現場遺留「粉色髮絲」

更多熱門

相關新聞

葬儀車與貨車對決衝田中　金紙灑滿天全嚇壞

葬儀車與貨車對決衝田中　金紙灑滿天全嚇壞

宜蘭三星鄉大德路二段與尚健五路二段路口，17日中午發生一起「驚悚」車禍，一輛葬儀社的小客車與貨車在十字路口猛烈擦撞後，雙雙衝入一旁水田。由於小客車上載有紙錢和紙紮物品，撞擊後散落一地，加上事發時間正值農曆七月，現場氣氛顯得格外詭譎。所幸事故中兩車共4人僅受輕傷。

享受悍將應援文化　獅帝芬：我很喜歡！越大聲越好

享受悍將應援文化　獅帝芬：我很喜歡！越大聲越好

林佳緯挑戰完全打擊？賽後笑稱「忘記了」

林佳緯挑戰完全打擊？賽後笑稱「忘記了」

偷拍3.5億詐團筆錄　3律師涉洩密遭拘提

偷拍3.5億詐團筆錄　3律師涉洩密遭拘提

淡水「公七公園自救會」9人闖工地靜坐　警強制帶離

淡水「公七公園自救會」9人闖工地靜坐　警強制帶離

關鍵字：

劊子手診所安和美影音

讀者迴響

熱門新聞

羅智強提告苗博雅！求償500萬元：真的翻車

北市醫美診所爆事故！　男砸40萬做「陰莖增大術」身亡

「小沈1500」正妹記者不幹了！　披綠袍選議員

上週才見面！男歌手今晨突猝逝...好友悲痛：你夠帥了，請好好休息

Andy「突呼吸不順暢」病倒掛急診！

專家：準「樺加沙」不是吃素的　陸警時間曝

法官問誰代表公司　家寧與母秒傻眼互看

桃園男住院到一半溜了！闖進住宅壓制性侵　她崩潰哭喊打給男友

玩「傳說對決」變摩鐵脫衣　桃園女被男網友性侵！結局卻重大逆轉

徐巧芯快看！　公館離峰出現「公車接龍」

雙颱將現！準樺加沙估將衝擊3地區

快訊／王柏傑反擊了！

獨／男星入住Villa「半夜浴室傳腳步聲」竟見2女站床邊

陳智菡批檢察官騙證人　北檢反擊

旅日生病花數百萬　駐日代表處給建議

更多

最夯影音

更多

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面