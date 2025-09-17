找最優秀人才！賴清德：除少數個案　農曆年前完成縣市長提名

▲民進黨主席賴清德。（圖／民進黨中央黨部提供）

記者詹詠淇／台北報導

備戰2026地方選舉！針對縣市長提名作業期程，總統、民進黨主席賴清德今（17日）在中執會表示，原則上，對於人選已有共識的縣市，會儘速完成提名，除了少數例外的個案，提名作業應在農曆年前完成。民進黨一定會以最謹慎、最負責任的態度，找出最優秀、最適當的人選，來爭取選民的最大支持。

民進黨今召開第21屆第8次中執會，民進黨發言人韓瑩會後轉述黨主席賴清德的致詞，表示從這個月開始，中央黨部啟動了22縣市黨務座談會，與地方黨公職進行意見交流。目前已經完成基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣等7個縣市。

▲民進黨發言人韓瑩。（圖／記者詹詠淇攝）

賴清德說，非常感謝黨公職踴躍參加，也積極發言提供地方民意，他也與黨公職分享黨中央新的做法與調整事項；黨公職建議的事項，「關於行政院的部分，我們都會彙整，請行政院協助辦理，關於總統府也會本於同樣原則來解決地方需求」，希望中央與地方能夠加強關係，能夠更有力量進行各項服務工作。

賴清德提到，在上週末的座談會中，仍有許多黨公職很關心中央政策宣傳與錯假訊息闢謠的問題。對此，中央黨部在徐國勇秘書長的要求下，已加速議題及輿情的回應，並在官網架設闢謠專區，和在臉書、IG、Threads等社群平台上，做簡明扼要的圖卡與文字說明。

賴清德期盼，所有黨公職，都能加入中央黨部的社群平台，做為傳播的節點，中央地方一起合作，能更快、更廣地傳遞，讓更多民眾可以獲得重要且正確的資訊。

此外，關於2026年縣市長提名作業的期程，賴清德表示，中央黨部已成立「選舉對策委員會」，辦理明年大選提名相關作業。原則上，對於人選已有共識的縣市，會儘速完成提名，除了少數例外的個案，提名作業應在農曆年前完成。

賴清德指出，2026年的地方大選，不管是對黨、對地方，以及對國家而言，都至關重要，民進黨一定會以最謹慎、最負責任的態度，找出最優秀、最適當的人選，來爭取選民的最大支持。