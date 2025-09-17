民進黨選對會督導區規劃曝　初步同意嘉南高「年底前完成初選」

▲民進黨。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

備戰2026地方選舉！民進黨選對會今（17日）召開第2次會議。據了解，會中初步同意要在今年年底前完成黨內3縣市（嘉義縣、台南市、高雄市）初選，並初步劃分各縣市責任區。

民進黨本月3日通過成立2026年選舉對策委員會，由邱義仁、徐國勇擔任共同召集人，成員包含王定宇（湧言會）、張宏陸（蘇系）、陳茂松（正國會）、莊瑞雄（英系）、陳培瑜（民主活水）、林益邦（綠色友誼連線）、劉維鈞（新潮流）。

民進黨選對會今（17日）上午召開第2次會議，並於下午召開中執會，民進黨發言人韓瑩在中執會後轉述黨主席賴清德致詞，針對2026年縣市長提名作業期程，賴清德表示，原則上，對於人選已有共識的縣市，會儘速完成提名，除了少數例外的個案，提名作業應在農曆年前完成。

據了解，今日選對會中也初步同意要在今年年底前完成黨內3縣市（嘉義縣、台南市、高雄市）初選，並在會中初步劃分各縣市責任區，由選對會成員擔任分區督導。

據了解，初步規劃各縣市督導責任區分別為：

台北市：莊瑞雄（英系）、張宏陸（蘇系）

新北市：陳茂松（正國會）、張宏陸（蘇系）、王定宇（湧言會）

桃園市：劉維鈞（新潮流）、陳茂松（正國會）、林益邦（綠色友誼連線）、張宏陸（蘇系）

台南市：劉維鈞（新潮流）、張宏陸（蘇系）

高雄市：劉維鈞（新潮流）、張宏陸（蘇系）、王定宇（湧言會）、陳茂松（正國會）

台中市：劉維鈞（新潮流）、張宏陸（蘇系）基隆市：張宏陸（蘇系）、陳培瑜（民主活水）

新竹市：徐國勇（英系）

新竹縣：徐國勇（英系）

苗栗縣：劉維鈞（新潮流）

彰化縣：劉維鈞（新潮流）、陳茂松（正國會）、林益邦（綠色友誼連線）、陳培瑜（民主活水）

南投縣：林益邦（綠色友誼連線）

雲林縣：陳茂松（正國會）

嘉義縣：莊瑞雄（英系）

嘉義市：莊瑞雄（英系）宜蘭縣：劉維鈞（新潮流）

花蓮縣：劉維鈞（新潮流）台東縣：莊瑞雄（英系）、陳茂松（正國會）

離島（金門、馬祖）：陳培瑜（民主活水）

澎湖縣：王定宇（湧言會）