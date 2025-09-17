西門町發票伯「驚人戰績」曝光！透露每個月累積4千張

▲西門發票伯透露，每期大約能累積約3、4000張發票。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

在台北西門町商圈，不少人對一名銀髮長者印象深刻，他就是人稱「發票伯」。現年74歲，來自新北中和，退休前曾在紡織廠任職，因閒不下來，十多年前開始站在超商門口向路人索取發票。由於「發票伯」長年在該處出沒，因而成了當地熟面孔，索要發票也成了他的日常。

根據《中時新聞網》報導，「發票伯」固定一週出勤約五天，每晚六點至十一點駐點，一晚能收集上百張發票，一個月累積3000至4000張。他坦言，中獎金額並不穩定，一期大約能有4000至5000元左右，最好的一次拿到過1萬元，「雖然比不上工讀，但靠體力站出來，也算是一種收入」。

不過，長年站在街頭也非總是順利。他曾遭20多歲年輕人指責「騙人」，甚至作勢揮拳，也有人刻意找麻煩，讓他不得不暫時消失幾天避風頭。他無奈表示，「不然就等於沒工作了」。但也有許多熱心路人主動將發票交給他，讓他感受到溫暖。

對此，財政部提醒，若以不合常規方式大量取得小額發票，可能會失去中獎資格，甚至已領取的獎金也會被追回。若情節嚴重，還可能移送司法機關處理，呼籲民眾應透過正常消費取得發票，避免誤觸法網。