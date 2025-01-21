　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北市統領大樓賭場設局乾洗　賭客遭毆逼下跪賠30萬！警逮13人

記者張君豪／台北報導

北市大安區統領百貨商圈大樓8樓私人招待所爆發疑似「假賭博真詐財」剝皮案件！10日凌晨一名郭姓賭客（31歲）帶著4萬元現金到該招待所內參加德州撲克競賽時，遭鄰近賭客抱怨「嘴巴講話不乾淨」，一名綽號阿傑的周姓男子（41歲、組織犯罪等多項前科）當場強迫他下跪道歉，過程中甚至掏刀抵住他頸部嗆聲，並要求郭男支付30萬元道歉費，否則無法離開。

▲大安警方搗破竹聯幫天堂設立的私人賭場逮捕13人歸案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲大安警方搗破竹聯幫天堂設立的私人賭場，逮捕13人。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

黑衣人嗆聲，「你不打聽這裡是誰的場子、跑來這裡亂！」過程中郭男要逃離包廂卻又被黑衣人拉回，並被眾人圍毆凌虐，頭臉身體都是傷痕，後來經被害人討價還價，道歉費用從30萬下修到18萬，最後賭場圍事同意他支付8萬後方能離開。

▲大安警方搗破竹聯幫天堂設立的私人賭場逮捕13人歸案。（圖／記者張君豪翻攝）

郭男無奈只能拿出4萬元現金，並向同行友人借錢後才獲釋，郭離開後就奔赴大安分局敦化南路派出所報案。警方調閱相關事證，鎖定該招待所圍事負責人、有竹聯幫天堂背景的周男等人涉案，向台北地方法院聲請搜索票獲准後，14日晚間持破壞器材攻堅搜索，當場查扣德州撲克賭具、麻將、賭博性電玩小瑪莉一台、賭博籌碼逾新台幣159萬元，並陸續將涉案成員共13人拘提到案。

警方懷疑周男涉嫌假賭博設下「剝皮局」，藉細故乾洗上門賭客；警詢後將相關人等依妨害自由、恐嚇取財、傷害、賭博等罪嫌移送台北地方檢察署偵辦。

▲大安警方搗破竹聯幫天堂設立的私人賭場逮捕13人歸案。（圖／記者張君豪翻攝）

►獨／警界內鬥正妹調查專家枉死　刑事局長官說話了

►快訊／刑事局警官情侶涉洩密遭約談　交保後遇重大車禍女友身亡

►獨／讀生物科技卻成詐團金流殺手　陳梅慧走上死亡之路留下2幼女

►扣詐團虛幣93億幕後推手車禍亡　陳梅慧許願今年達百億卻看不到了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／初判原因曝！女士官長當同僚面遭捲入頭部重創亡
雪梨「屍花」睽違15年將盛開　千人線上守候
網購打錯1個字！他下班從新竹「開車3小時」衝宜蘭取貨：太值得
總預算三讀！黃國昌：中央可用逾2.9兆　「與去年大致相符」非
開心擺拍悲劇！黑絲女遊十分…慘被火車撞噴捲鐵軌
96%業務費遭砍　監察院指柯文哲3大案難以續查
想出國換護照要搶快！　預算被砍估短缺20萬本

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

初判原因曝！女士官長疑太靠近進氣口　當同僚面遭捲入頭部重創亡

快訊／高雄愛河驚傳民眾落水！男子被救起無呼吸心跳送醫

北市統領大樓賭場設局乾洗　賭客遭毆逼下跪賠30萬！警逮13人

蛇米攏不驚！士林警春節維安三大主軸升級　守護民眾迎新年

吵架後竟潑鹽酸洩憤！害老公左眼失明　桃園狠婦被起訴

台中警過年大執法15天　治安場所、周邊道路擴大臨檢

天九牌賭場藏民宅！過年前慘被抄　桃園警電鋸破門逮70賭客

開心擺拍下秒悲劇畫面曝！黑絲女遊十分…慘被火車撞噴捲鐵軌

快訊／嘉義小貨車與雙載機車碰撞！　36歲媽與2月嬰雙亡

北投警春節維安啟動！首日掃蕩治安熱點　查獲通緝犯和毒蟲

3歲女兒在父母婚禮暖心留言 新郎一聽秒噴淚

【泰格與雪兒】媽寶已經落伍了

死囚 #黃麟凱 遺體今火化！家屬未到場 僅法師誦經送最後一程

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【姑姑請你出去了】問姪子漂不漂亮？他思考半天回「只有2分」

【 #財蛇爺 是你？！】ATM上爬了一隻「超大型巨蛇」

柯建銘不在場「燈卻亮了」　民眾黨抓包1綠委連按3表決器

巨石強森被女兒「爆改」 寵喊：接受這種虐待XD

行人馬路過一半衰被撞　騎士經路口未減速釀禍

張韶涵問青峰被誰欺負　他神回全場笑翻

初判原因曝！女士官長疑太靠近進氣口　當同僚面遭捲入頭部重創亡

快訊／高雄愛河驚傳民眾落水！男子被救起無呼吸心跳送醫

北市統領大樓賭場設局乾洗　賭客遭毆逼下跪賠30萬！警逮13人

蛇米攏不驚！士林警春節維安三大主軸升級　守護民眾迎新年

吵架後竟潑鹽酸洩憤！害老公左眼失明　桃園狠婦被起訴

台中警過年大執法15天　治安場所、周邊道路擴大臨檢

天九牌賭場藏民宅！過年前慘被抄　桃園警電鋸破門逮70賭客

開心擺拍下秒悲劇畫面曝！黑絲女遊十分…慘被火車撞噴捲鐵軌

快訊／嘉義小貨車與雙載機車碰撞！　36歲媽與2月嬰雙亡

北投警春節維安啟動！首日掃蕩治安熱點　查獲通緝犯和毒蟲

陸專家：中美開局好　但可引致摩擦因素仍多

前美女主播控遭性騷！　被逼親吻摸身體「等他滿足才會放過我」

初判原因曝！女士官長疑太靠近進氣口　當同僚面遭捲入頭部重創亡

屬蛇春節免費遊兒童新樂園、天文館　動物園發限量造型紅包

婚後生2子又買房「月燒10萬養家」變月光族　他崩潰！網：先苦後甘

AKMU李燦赫愛上女偶像分手了　2年前爆緋聞「低調未認」悄悄情斷

監察院：柯文哲政治獻金案調查到收尾階段　預算大砍影響結案

工友打造「台灣尚勇」草皮畫！蔡其昌曝空拍圖　1.3萬人讚爆

流感潛伏1恐怖併發症！醫示警：錯過黃金72小時「恐眼歪嘴斜」

快訊／高雄愛河驚傳民眾落水！男子被救起無呼吸心跳送醫

砍「文化黑潮計畫」13.5億　陳玉珍：文人不要再仰人鼻息

社會熱門新聞

即／凌晨規模6.4強震！台南房屋倒塌3人受困

即／清泉崗基地意外！女士官長「遭IDF戰機進氣口吸入」死亡

即／台南慘況曝光！廚房牆壁震碎柱子崩裂

北港朝天宮千里眼、順風耳狂晃　口湖錄下詭異「巨響」

即／強震爆災情！嘉義印刷廠火警

／李威夫妻恐列被告　2人都在讀書會殺人現場

獨／6.4強震！承億酒店24F「空中海嘯」晃爆

即／清泉崗基地意外！士官長遭「戰機進氣口吸入」搶救中

即／台南民宅天花板坍塌救出11人　黃偉哲到場勘災

即／女士官長遭吸入IDF進氣口亡！母癱坐輪椅痛哭

即／台南醫院地下室空調馬達起火冒濃煙　緊急疏散51人

彰化「大衛雕像」地震砸地變碎片　畫面曝

彰化300多名國中生遇大地震　連夜紮營今提前返家

神準科技出錯貨損失百萬　竟是作業員惡搞

更多熱門

相關新聞

飯局妹遭撿屍　男客手機裡找到私密照片

飯局妹遭撿屍　男客手機裡找到私密照片

新北市一名林姓男子去年受到邀請，前往台北某私人招待所飲酒玩樂，沒想到他看見飯局妹小琪（化名）醉倒以後，竟將人帶回家性侵，並且拍下私密影像。林男犯案後被捕，以120萬元與小琪達成和解，最終被依照乘機性交罪，判處2年有期徒刑、緩刑2年。

鴨王把新牛郎活活打死　.母護兒願幫賠300萬

鴨王把新牛郎活活打死　.母護兒願幫賠300萬

屏東桌遊館暗藏賭博　警籲業者勿心存僥倖

屏東桌遊館暗藏賭博　警籲業者勿心存僥倖

高雄警帶人到女友賭場打麻將　遭記2大過免職

高雄警帶人到女友賭場打麻將　遭記2大過免職

經營賭場起糾紛持槍圍毆逼迫還債　3莽男落網下場曝

經營賭場起糾紛持槍圍毆逼迫還債　3莽男落網下場曝

關鍵字：

招待所剝皮案台北商圈德州撲克賭博

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國家警報大響！南部地區00:17發生有感地震

即／凌晨規模6.4強震！台南房屋倒塌3人受困

快訊／00:17嘉義大埔規模6.4「極淺層地震」　最大震度6弱

即／清泉崗基地意外！女士官長「遭IDF戰機進氣口吸入」死亡

6.4強震阿里山驚見「一束閃光」陷入黑暗

林立爆桃色糾紛！12強賽接女性私訊：拐我去飯店

即／全聯「玻璃全震碎」　超商飲料架倒一排

6.4強震「高雄地震光束」照瘋傳　網友揭真相

即／台南慘況曝光！廚房牆壁震碎柱子崩裂

即／國家警報又響！南部地區00:26發生有感地震

即／川普簽署行政命令　退出世界衛生組織

川普簽署行政命令　美國出生不再獲公民權

北港朝天宮千里眼、順風耳狂晃　口湖錄下詭異「巨響」

嘉義強震「上萬斤頂級蜜棗」GG！老闆淚致歉

雪梨「屍花」睽違15年將盛開　千人線上守候

更多

最夯影音

更多

3歲女兒在父母婚禮暖心留言 新郎一聽秒噴淚

【泰格與雪兒】媽寶已經落伍了

死囚 #黃麟凱 遺體今火化！家屬未到場 僅法師誦經送最後一程

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【姑姑請你出去了】問姪子漂不漂亮？他思考半天回「只有2分」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面