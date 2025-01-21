北市統領大樓賭場設局乾洗　賭客遭毆逼下跪賠30萬！警逮13人

記者張君豪／台北報導

北市大安區統領百貨商圈大樓8樓私人招待所爆發疑似「假賭博真詐財」剝皮案件！10日凌晨一名郭姓賭客（31歲）帶著4萬元現金到該招待所內參加德州撲克競賽時，遭鄰近賭客抱怨「嘴巴講話不乾淨」，一名綽號阿傑的周姓男子（41歲、組織犯罪等多項前科）當場強迫他下跪道歉，過程中甚至掏刀抵住他頸部嗆聲，並要求郭男支付30萬元道歉費，否則無法離開。

▲大安警方搗破竹聯幫天堂設立的私人賭場，逮捕13人。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

黑衣人嗆聲，「你不打聽這裡是誰的場子、跑來這裡亂！」過程中郭男要逃離包廂卻又被黑衣人拉回，並被眾人圍毆凌虐，頭臉身體都是傷痕，後來經被害人討價還價，道歉費用從30萬下修到18萬，最後賭場圍事同意他支付8萬後方能離開。





郭男無奈只能拿出4萬元現金，並向同行友人借錢後才獲釋，郭離開後就奔赴大安分局敦化南路派出所報案。警方調閱相關事證，鎖定該招待所圍事負責人、有竹聯幫天堂背景的周男等人涉案，向台北地方法院聲請搜索票獲准後，14日晚間持破壞器材攻堅搜索，當場查扣德州撲克賭具、麻將、賭博性電玩小瑪莉一台、賭博籌碼逾新台幣159萬元，並陸續將涉案成員共13人拘提到案。

警方懷疑周男涉嫌假賭博設下「剝皮局」，藉細故乾洗上門賭客；警詢後將相關人等依妨害自由、恐嚇取財、傷害、賭博等罪嫌移送台北地方檢察署偵辦。





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