全台最夯廟宇前5名曝光　第一名7個月狂吸993萬人次到訪

台灣廟宇除了承載民間信仰，也傳承著歷史與多元藝術，不僅是宗教信仰場所，也是許多在地社群的凝聚核心，更是我國文化觀光的重要景點之一。根據交通部觀光署最新統計，全台最熱門的宗教景點是雲林北港朝天宮，今年1月至7月就吸引了超過933萬人次前往旅遊，其次則是鹿耳門聖母廟以及北港武德宮。

根據觀光署的觀光遊憩據點人次統計資料，從今年1月截至7月，前五名分別是雲林北港朝天宮933萬多人次、第二名是正統鹿耳門聖母廟882萬多人次、第三名是北港武德宮667萬多人次，第四名是南鯤鯓代天府597萬多人次、第五名是西螺福興宮386萬多人次。

北港朝天宮建於清朝康熙33年（1694年），至今歷史超過300年，是台灣媽祖信仰的重要中心，建築特色為結合閩南風格的「宮殿式」建築，內外擁有大量的雕刻藝術。

北港朝天宮也是全國三百多座媽祖廟的總廟，各地分靈廟宇會在此進行謁祖進香，是重要的宗教交流活動，朝天宮也年舉辦的北港迎媽祖更是台灣重要的宗教盛事之一，每年吸引數十萬信徒參與，規模盛大。

除了宗教活動外，附近的老街商圈也相當熱鬧，當地擁有許多特色美食，像是花生酥、黑糖糕、麻油料理，街道巷弄內一些小吃店販賣的煎盤粿、假魚肚、鴨肉飯、油飯、牛肉湯、圓仔湯等，也都是遊客不可錯過的美食項目之一。