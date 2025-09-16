虎航航點密度超驚人！日網看傻眼：台灣日本航空

▲台灣虎航A320neo。（圖／虎航提供）

記者楊庭蒝／綜合報導

台灣虎航積極搶攻日本市場，航線版圖幾乎遍及全國，從東京、大阪、北海道、沖繩等熱門城市，到高知、鳥取、大分、秋田、石垣島等冷門地點通通包含在內。截至今年8月，虎航日本直飛航點已突破 23 個，成為台灣旅客前往日本的重要選擇。

最近就有日本網友在社群平台「X」分享虎航航線圖，忍不住打趣直呼：「虎航改名為日本航空，也沒問題吧！」幽默貼文立刻引爆話題，還被不少台灣網友轉貼到臉書粉專「Joel來談日本」，留言區更是笑翻一片。

[廣告]請繼續往下閱讀...

許多日本網友看到航點密集度後驚訝表示，「台灣日本航空呢」、「連韓國飛日本的班機都沒這麼多」，甚至有人搞笑建議，「從日本某城市經由台灣再飛往另一個日本城市，也不是不行」，「乾脆隨身攜帶護照，因為國內移動得先飛台灣轉機」。

台灣網友看完也狂刷留言：「可以在台灣機場設日本海關，節省時間」、「虎航變半日空」、「國際線當國內線在飛的航空公司 」、「真的有夠誇張，直接變日本國內線」。

還有人分享實際經驗，「每次搭虎航都是客滿才厲害，幸好有虎航，寒暑假才能買到便宜票帶小孩去日本」、「都說甲子園時，沖繩到大阪的機票買不到，很多沖繩人乾脆先飛台灣，再轉機去日本」、「可見台灣人對日本旅遊的執著有多深」、「都是虎航讓我放棄國旅（誤）」。

目前台灣虎航不僅航點廣，更陸續開通石垣島、高雄－仙台等新航線，讓南台灣旅客也能直飛東北地區，不用再大老遠轉機。航網擴張速度之快，讓網友戲稱已經是「日本國內線的延伸」。