31刀狠殺女友！長輩卻喊「他很乖很老實」　Cheap戳破真相

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲駱姓少年16日傍晚在彰化落網。（圖／記者白珈陽攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台中市沙鹿區17歲駱姓少年，昨（16）日狂砍顏姓女友31刀奪命，震驚社會；而少年的伯公和父親友人卻聲稱，他從小很乖、做人老實。對此，百萬網紅Cheap不以為然，表示每逢殺人案件總有類似說法，其實不過是大人逃避責任的話術。

在駱男犯下殘忍殺人案後，其父親友人意外表示，孩子雖然沒在念書，但平時個性乖巧，都會半工半讀分擔家計，假日參加廟會，「沒想到會做出這樣的事。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

而少年伯公、同時是苗栗護安天聖宮宮主則透露，孩子父母從小就離異，所以與阿公同住，因為對廟會有興趣，便開始接觸跳八家將，至今已經2、3年了；不過，他也強調，孩子從小到現在都很乖、很老實，他也經常跟孩子說不要做壞事，萬萬沒想到會做出這種泯滅人性的事情。

對此，Cheap直言，長輩口中的「乖」往往僅是表象，如平常不頂嘴、不大聲說話，甚至願意幫阿嬤提菜，就能被認定為乖孩子，即便犯下殺人重罪，也照樣被貼上「他平常很乖啦」的標籤。

▲▼ 沙鹿命案，駱姓少年犯案後曾跑到苗栗護安天聖宮。（圖／民眾提供）

▲駱姓少年犯案後曾跑到苗栗護安天聖宮。（圖／民眾提供）

他認為，這種說法其實有三層原因，一是情緒逃避，無法面對「其實孩子一直有問題、自己從未真正管教」的現實；二是只看表面，把不頂嘴、不惹事，與品性良好劃上等號；三是掩蓋自身的疏忽與無能，平日不關心、不了解孩子，只要孩子對長輩講話小聲就自動升級「乖小孩」。

Cheap搖頭表示，許多大人不是因為真的覺得小孩乖，而是「希望他乖」，這樣就能自我說服無需負責，也毋須面對孩子早已偏離正軌的現實。

最後，他也談到更深層的結構性問題，認為所謂「乖小孩變壞人」，看似是自由選擇，其實是社會早已擺好的陷阱，因為家境清寒，必須早早工作，或父母忙於生計，導致隔代教養，當孩子在學校被視為問題學生、處處被排擠時，唯一願意接納他們的往往是宮廟、角頭、幫派等同儕圈子；久而久之，暴力成了唯一能被理解的語言。

Cheap直言，要解決問題並不容易，但社會至少要先有人願意面對問題，而不是在悲劇發生後，還一味重複「他平常很乖」。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

